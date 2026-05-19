МИД Украины отреагировал на сбитый в Эстонии беспилотник 1 966

Дата публикации: 19.05.2026
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий прокомментировал ситуацию со сбитым над Эстонией беспилотником, подчеркнув, что Киев приносит извинения за произошедший инцидент. Об этом он написал в социальной сети X.

По его словам, Россия продолжает вмешиваться в работу украинских дронов с помощью средств радиоэлектронной борьбы, перенаправляя их в сторону стран Балтии. В результате могут возникать непреднамеренные нарушения воздушного пространства соседних государств.

"Мы приносим извинения Эстонии и всем нашим балтийским друзьям за такие непреднамеренные инциденты", - отметил представитель МИД.

Тихий добавил, что Украина поддерживает постоянное взаимодействие со специализированными службами для выяснения обстоятельств каждого подобного случая и предотвращения их в будущем, в том числе с участием украинских экспертов.

Он также подчеркнул, что Украина не использует воздушное пространство стран Балтии или Финляндии для нанесения ударов по России и никогда не обращалась с такими запросами. По его словам, попытки Москвы возложить ответственность за подобные инциденты являются частью пропагандистской кампании.

#пропаганда #Эстония #Украина #беспилотники #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
