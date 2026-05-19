Чемпионат Европы по самбо прошел в эти выходные в Тбилиси, Грузия, сообщили bb.lv в Латвийской федерации самбо.

В первом круге Виктор Решко был свободен, в четвертьфинале со счётом 3:1 победил представителя Грузии Георгия Кавтарадзе, а в полуфинале болевым приемом одержал победу надо украинским спортсменом Алексеем Моисеевым. В финале латвийский спортсмен уступил в очень напряжённой и равной схватке с минимальным счётом 0:1.

Для Виктора Решко эта медаль стала уже девятой медалью чемпионатов Европы, вновь подтверждая его статус самого титулованного самбиста в истории Латвии.

На фото: Виктор Решко - самый титулированный самбист Латвии.

В свою очередь Янис Залцманис выступал в дисциплине боевого самбо в весовой категории до 88 кг. В первой схватке он со счётом 4:2 победил спортсмена из Турции Муцахита Аядына, однако в поединке за выход в полуфинал уступил представителю Румынии Георгу Бодирлау.

Также Латвию на чемпионате Европы представляли Эдгарс Ралфс Юргенбергс (98 кг), уступивший спортсмену из Молдовы, и Никита Скорбенко (88 кг), проигравший представителю Армении.

Команду Латвии на соревнованиях сопровождает тренер Юрий Поляков.