Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийский спортсмен завоевал серебро на Чемпионате Европы, поборов грузина и украинца 0 199

Спорт
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пресс-фото

Пресс-фото

Латвийский спортсмен Виктор Решко завоевал серебряную медаль в дисциплине спортивное самбо в весовой категории свыше 98 кг.

Чемпионат Европы по самбо прошел в эти выходные в Тбилиси, Грузия, сообщили bb.lv в Латвийской федерации самбо.

В первом круге Виктор Решко был свободен, в четвертьфинале со счётом 3:1 победил представителя Грузии Георгия Кавтарадзе, а в полуфинале болевым приемом одержал победу надо украинским спортсменом Алексеем Моисеевым. В финале латвийский спортсмен уступил в очень напряжённой и равной схватке с минимальным счётом 0:1.

Для Виктора Решко эта медаль стала уже девятой медалью чемпионатов Европы, вновь подтверждая его статус самого титулованного самбиста в истории Латвии.

142271.webp

На фото: Виктор Решко - самый титулированный самбист Латвии.

В свою очередь Янис Залцманис выступал в дисциплине боевого самбо в весовой категории до 88 кг. В первой схватке он со счётом 4:2 победил спортсмена из Турции Муцахита Аядына, однако в поединке за выход в полуфинал уступил представителю Румынии Георгу Бодирлау.

Также Латвию на чемпионате Европы представляли Эдгарс Ралфс Юргенбергс (98 кг), уступивший спортсмену из Молдовы, и Никита Скорбенко (88 кг), проигравший представителю Армении.

Команду Латвии на соревнованиях сопровождает тренер Юрий Поляков.

×
Читайте нас также:
#Грузия #Украина #Латвия #спорт #чемпионат Европы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: футбольный клуб Бавария
Изображение к статье: Хоккейная экипировка
Изображение к статье: Жозе Моуриньо

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Левши и правши
В мире
Изображение к статье: Белый дом в Вашингтоне
В мире
Изображение к статье: Екатерина I
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп.
В мире
Изображение к статье: Щенки
В мире животных
Изображение к статье: Председатель комиссии Сейма по иностранным делам
Политика
2
Изображение к статье: Левши и правши
В мире
Изображение к статье: Белый дом в Вашингтоне
В мире
Изображение к статье: Екатерина I
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео