Я жду ответа до вечера!« Кулбергс дал »Новому Единству« чуть больше суток 0 132

Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Кандидат в премьеры планировал уже завтра проинформировать президента о том, как идут дела по созданию правительства.Андрис Кулбергс (в центре) с возможными партнерами по коалиции

Итог сегодняшнего дня: партия "Новое Единство", без которой у нового правительства Кулбергса просто не будет большинства в Сейме,пока не дала ответ, готова ли она войти в это создающееся правительство. Но Андрис Кулбергс очень торопится и призвал лидеров "Нового Единства" определиться... уже до вечера завтрашнего дня. Завтра же потенциальный премьер планировал проинформировать президента о достигнутом прогрессе в переговорах. Однако, по слухам, эта встреча может быть перенесена на четверг. Завтра же или в четверг Кулбергс пообщается с партией "Прогрессивные". Фактически кандидат в премьеры это делает по просьбе "Нового Единства". Но не ясно, что Кулбергс может предложить "прогрессивным", учитывая, что Нацобъединение фактически заблокировало вхождение "прогрессивных" в правительстве.

В общем, пока Кулбергсу еще явно рано праздновать создание правительства. "Новому Единству" совершенно невыгодно входить в это правительство...

#коалиция #переговоры #нацобъединение #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
