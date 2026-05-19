Трамп определился со стратегией 0 23

Дата публикации: 19.05.2026
Белый дом в Вашингтоне

Белый дом в Вашингтоне

Левые радикалы и наркокартели: США разработали новую стратегию по борьбе с терроризмом.

Как сообщает "Дежурный по Америке", Белый дом опубликовал первую за несколько лет Стратегию США по противодействию терроризму. U.S. Counterterrorism Strategy 2026 расширяет само понятие «терроризм». Теперь США видят для себя три главные угрозы:

  • Наркокартели и транснациональные банды;
  • Исламские террористические группировки. Иран при этом назван «спонсором терроризма номер один»;
  • «Сторонники насильственных акций — левые политические экстремисты, включая анархистов и антифашистов».

Текст документа связывает третью категорию с

К третьей категории относят, к примеру, тех, кто убил сторонника Трампа, правого активиста Чарли Кирка. Как говорится в документе, он был убит «радикалом, исповедовавшим крайние трансгендерные идеологии».

Кроме того, отдельная глава посвящена выводам из работы предыдущей администрации — утверждается, что при Байдене спецслужбы использовались как политический инструмент против консерваторов. Также в стратегии Европа получила жесткую оценку за допуск бесконтрольной миграции.

#США #терроризм #миграция #белый дом #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
