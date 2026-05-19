Госполиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела из-за умышленного распространения в социальных сетях фотографий с якобы упавшим в Смилтенском крае дроном.

В полиции заявили, что информация о падении дрона не соответствует действительности. Стражи порядка напоминают, что за умышленное распространение ложной или вредоносной информации с целью вызвать обеспокоенность в обществе может грозить уголовная ответственность.

Полиция анализирует распространенную информацию и решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.

Также полиция призывает людей критически оценивать доступную в интернете информацию и доверять только официальным источникам - сайтам государственных учреждений и их официальным аккаунтам в социальных сетях.

Как сообщал Bb.lv, во вторник в воздушном пространстве Латвии был замечен дрон. Национальные вооруженные силы (НВС) заявили, что в Латвию предположительно залетел дрон из России. Поднятым в воздух истребителям НАТО не удалось провести визуальную идентификацию объекта, когда он находился над территорией Латвии.

В распоряжении НВС в настоящее время нет информации о местонахождении объекта - покинул ли он воздушное пространство Латвии или все же упал на ее территории. Продолжается проверка данных сенсоров воздушного наблюдения для выяснения возможной траектории полета дрона. Также НВС проверяют, был ли вообще этот летающий объект дроном.

Во вторник незадолго до полудня в краях на восточной границе вновь было разослано оповещение о возможной угрозе в воздушном пространстве.

Во время воздушной тревоги в воздух были подняты истребители миссии воздушного патрулирования НАТО в Балтии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что истребитель НАТО сбил один дрон на юге страны. Информация о дроне была получена от НВС Латвии. Эстонские радары также зафиксировали дрон, двигавшийся в направлении юга Эстонии.