Во вторник жители Лудзенского и Краславского краев вновь получили предупреждения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Национальные вооруженные силы призвали людей оставаться в помещениях и следить за дальнейшими сообщениями.

Во вторник незадолго до полудня в Лудзенском и Краславском краях снова были разосланы экстренные сообщения о возможной угрозе в воздушном пространстве. Позже сообщение системы сотового оповещения было разослано также жителям Прейльского и Резекненского краев, а также Резекне. Информация появилась на сайте «112.lv».

Национальные вооруженные силы (НВС) во вторник в полдень сообщили об одном дроне, залетевшем в Латвию. Как подтвердили агентству ЛЕТА в НВС, в настоящее время известно об одном беспилотном летательном аппарате, пересекшем границу Латвии. Сейчас дрон может находиться в Прейльском крае, однако ситуация меняется, признают НВС.

В свою очередь вскоре после 12:30 предупреждение о возможной угрозе было распространено в Мадонском крае. Около 13:00 предупреждение было расширено на Цесисский, Смилтенский и Гулбенский края. Через 20 минут - на Валмиерский край.

Движение поездов остановлено

На восточном приграничье во вторник в полдень было остановлено движение поездов до момента отмены возможной угрозы в воздушном пространстве. Движение поездов затронуто в направлениях Краславы, Зилупе и Гулбене, а также на железнодорожной линии Валга, что может повлиять и на рейсы в направлении Тарту и Таллина.

Информация на сайте «Vivi» свидетельствует, что поезд Зилупе (13:02) — Рига (17:29) отправится со станции Зилупе после отмены возможной угрозы, поезд Рига (11:45) — Валга (14:05) находится на станции Цесис, а поезд Рига (8:01) — Зилупе (12:24) стоит на станции Лудза.

Экзамен для школьников в Латгале пришлось прервать

Во вторник в нескольких самоуправлениях Латгале был прерван централизованный экзамен по латышскому языку для учащихся 9-х классов. Причиной стало предупреждение Национальных вооруженных сил о возможной угрозе в воздушном пространстве.

По информации министра образования и науки Даце Мелбарде, экзамен был остановлен в Краславском, Прейльском, Лудзенском и Резекненском краях, а также в городе Резекне. Вторая часть экзамена будет организована позже — в дополнительный срок.

Министерство образования и науки (МОН) призвало жителей и школы в затронутых районах соблюдать алгоритмы безопасности, разработанные самоуправлениями.

Если проведение письменной части экзамена было прервано, ученики будут выполнять вторую часть экзамена — написание текста — в дополнительный срок 9 июня. В свою очередь устная часть проходит в самоуправлениях в первоначально установленные сроки. Проведение устного экзамена, запланированного на эту неделю, может состояться в любой день до 22 мая.

Фактически это первый случай, когда предупреждение о потенциальной угрозе в воздушном пространстве напрямую повлияло на проведение централизованных экзаменов в школах Латвии.

Министерство сообщает, что Государственное агентство развития образования совместно с МОН заранее подготовило рекомендации для школ о действиях в чрезвычайных ситуациях. Эти материалы были разосланы учебным заведениям еще до начала экзаменационной сессии.

В министерстве подчеркивают, что вопросы гражданской обороны формально не входят в компетенцию МОН.

Сайт «112.lv» столкнулся с техническими проблемами

Во вторник сайт и мобильное приложение оперативной информации «112.lv» столкнулись с техническими проблемами, подтвердили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Проблемы возникли в тот момент, когда в ряде краев Латвии жителям были разосланы предупреждения системы сотового оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве. О случившемся проинформирован Информационный центр Министерства внутренних дел.

В ГПСС сообщили, что на портале и в приложении зафиксирована замедленная работа. При этом информация о разосланных предупреждениях продолжала публиковаться в аккаунтах Национальных вооруженных сил в социальных сетях.

Как сообщалось, во вторник в полдень в восточной части Латвии были зафиксированы масштабные отключения электроэнергии.

Истребитель НАТО сбил дрон над Эстонией

Во вторник истребитель миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбил беспилотник над Эстонией, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, дрон был уничтожен над озером Выртсъярв на юге страны.

Около полудня на юге Эстонии также была объявлена угроза дронов. После сообщения о сбитом в Эстонии дроне в Латвии не появились сообщения о прекращении угрозы. А наоборот НВС расширил зону поиска, добавив Валмиерский край.

Во вторник украинские дроны атаковали северо-западные регионы России. На этом фоне временно приостанавливалась работа аэропортов Пскова и петербургского аэропорта Пулково.

Лучше оставаться дома

Жителей восточных регионов призвали оставаться в помещениях, соблюдать принцип двух стен, закрыть окна и двери, а при обнаружении подозрительных или низколетящих объектов не приближаться к ним и звонить по номеру 112.

НВС подчеркивают, что совместно с союзниками по НАТО продолжают постоянный мониторинг воздушного пространства и готовы к немедленному реагированию в случае угрозы.

Также на восточной границе Латвии были усилены подразделения противовоздушной обороны.

Военные напоминают, что пока продолжается война России против Украины, сохраняется риск повторных случаев, когда иностранные беспилотники могут приближаться к латвийскому воздушному пространству или пересекать границу.

Для жителей Латгале подобные предупреждения уже становятся регулярными.

За последние месяцы система сотового оповещения активировалась несколько раз — чаще всего после появления информации о возможных дронах, связанных с российско-украинской войной.

Несколько таких беспилотников уже падали на территории Латвии. Самым резонансным стал инцидент 7 мая, когда дрон взорвался на территории нефтебазы в Резекне.

Хотя в результате подобных случаев люди пока не пострадали, последствия оказались серьезными на политическом уровне. После инцидента в Резекне сначала ушел в отставку министр обороны, а затем распалось и правительство Эвики Силини.

На фоне повторяющихся тревог самоуправления Латгале уже начали разрабатывать отдельные алгоритмы действий для школ, служб и жителей в случае подобных угроз.

НВС обещают отдельно сообщить о завершении режима угрозы.