Экзамен по латышскому языку из-за воздушной угрозы был прерван в десяти самоуправлениях

Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экзамен
ФОТО: Unsplash.com

Централизованный экзамен по латышскому языку в 9-х классах из-за объявленной угрозы в воздушном пространстве во вторник был прерван в десяти самоуправлениях, сообщила министр образования и науки Даце Мелбарде.

Согласно предоставленной Министерством образования и науки информации, экзамен был прерван в Резекне, Резекненском, Прейльском, Краславском, Мадонском, Лудзенском, Смилтенском, Валмиерском, Гулбенском и Цесисском краях.

Мелбарде сообщила, что школьники успели выполнить первую часть экзамена, и планируется, что вторую часть они будут сдавать 9 июня в соответствии с утвержденным графиком.

Тем временем устная часть экзамена состоится на этой неделе - до 22 мая. Школы при необходимости могут скорректировать время проведения экзаменов, оценив состояние школьников.

Министр сообщила, что с муниципальными управлениями образования уже ранее обсуждались действия в подобных ситуациях, а 21 мая в сотрудничестве с Государственной пожарно-спасательной службой и Национальными вооруженными силами запланирован семинар для руководителей учебных заведений о действиях в ситуациях воздушной угрозы.

Мелбарде также напомнила, что в случае локальной угрозы решения о прекращении занятий или экзаменов принимает местная комиссия по гражданской обороне на основании информации, предоставленной ответственными службами.

Только один вопрос Национальному объединению Латвии от редакции bb.lv. Вот, вы, сколько лет латышский язык защищаете? Вероятно, ваши ставленники зарплату в Сейме и министерствах за проделанную (или непроделанную?) работу получали. И, где результат? Может пора сложить мандаты?

#образование #Латвия #школа #безопасность #гражданская оборона #угроза
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
