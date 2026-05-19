Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Как ты разговариваешь с «ватниками»?» - Журналист прямо спросил депутата 4 1327

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2026
Neatkarīgā
Изображение к статье: Левренце

Депутат 14-го Сейма Селма Теодора Левренце («Прогрессивные») в дискуссии TV24 «#поговоримоткровенно» рассказала, как она общается с «ватниками» — русскоязычными жителями, которые являются убеждёнными сторонниками российской пропаганды и придерживаются шовинистических взглядов.

Депутат сказала, что старается с ними не разговаривать, но поскольку живёт в Каугури, то очень часто слышит русскую речь.

«В целом мой подход такой — если ко мне обращаются по-русски, я отвечаю по-латышски, если только человек не очень пожилой или я не знаю, что он из Украины и только что приехал. Только тогда я перехожу на русский язык, в случае большой необходимости», — изложила свою позицию по вопросу использования языков Селма Теодора Левренце.

На вопрос, а где же тогда инклюзивность, Левренце ответила: «Мы ведь хотим, чтобы эти люди говорили по-латышски, и мы не можем научить их латышскому языку, разговаривая с ними по-русски или крича на них: “Почему ты не учишь латышский язык?”»

Депутат Сейма считает такой подход конструктивным.

×
Читайте нас также:
#пропаганда #Латвия #русскоязычные #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
0
1
1
8

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Утки в пруду
Изображение к статье: Монета "Венок невесты"
Изображение к статье: Проверка уровня глюкозы дома
Изображение к статье: Электрик

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги у здания Еврокомиссии
В мире
Изображение к статье: Пара влюбленных.
Люблю!
Изображение к статье: Экзамен
Наша Латвия
Изображение к статье: Дырявая крыша на Центральном вокзале Риги Иконка видео
Наша Латвия
Изображение к статье: От аристократических до смешных: более 100 идей кличек для маленьких собак
Люблю!
Изображение к статье: Игорь Раев
Наша Латвия
Изображение к статье: Флаги у здания Еврокомиссии
В мире
Изображение к статье: Пара влюбленных.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео