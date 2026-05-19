Депутат 14-го Сейма Селма Теодора Левренце («Прогрессивные») в дискуссии TV24 «#поговоримоткровенно» рассказала, как она общается с «ватниками» — русскоязычными жителями, которые являются убеждёнными сторонниками российской пропаганды и придерживаются шовинистических взглядов.

Депутат сказала, что старается с ними не разговаривать, но поскольку живёт в Каугури, то очень часто слышит русскую речь.

«В целом мой подход такой — если ко мне обращаются по-русски, я отвечаю по-латышски, если только человек не очень пожилой или я не знаю, что он из Украины и только что приехал. Только тогда я перехожу на русский язык, в случае большой необходимости», — изложила свою позицию по вопросу использования языков Селма Теодора Левренце.

На вопрос, а где же тогда инклюзивность, Левренце ответила: «Мы ведь хотим, чтобы эти люди говорили по-латышски, и мы не можем научить их латышскому языку, разговаривая с ними по-русски или крича на них: “Почему ты не учишь латышский язык?”»

Депутат Сейма считает такой подход конструктивным.