В четверг, 21 мая, Банк Латвии выпустит новую серебряную коллекционную монету «Венок невесты», вдохновлённую традициями латышской свадебной культуры XIX века. Главной особенностью монеты станут шесть прозрачных кристаллов, встроенных в изображение старинного венка.

На монете изображён так называемый «венок с блёстками» — роскошный свадебный головной убор, который в XIX веке использовали невесты Южной Курземе. Такие венки считались дорогими и ценными, поэтому их нередко брали напрокат, а одним украшением могли пользоваться сразу несколько невест.

В латышских свадебных традициях венок символизировал переход девушки в новый статус — жены. Во время свадебного обряда невеста словно переходила из одного мира в другой, поэтому головной убор играл важную символическую и защитную роль.

Дизайн монеты создала художница Даце Лиела, а пластическое решение разработала Лигита Францкевича. Авторы постарались передать блеск и лёгкость старинного украшения — именно поэтому в оформление добавили кристаллы.

Номинал монеты составит 5 евро, она изготовлена из серебра 999-й пробы. Вес монеты — 22 грамма, тираж ограничен 3000 экземпляров. Чеканка выполнена на Литовском монетном дворе.

Купить коллекционную монету можно будет с 21 мая на сайте e-monetas.lv. Цена — 120 евро, при этом одному покупателю разрешат приобрести не более трёх экземпляров.

Коллекционные монеты Банка Латвии регулярно получают международные награды и считаются одними из самых художественных в Европе. Например, ранее мировое признание получила латвийская «Медовая монета», ставшая «Монетой года» на международном конкурсе Coin of the Year.