Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Полковник Раевс кивает на бардак в системе обороны: «Возможности далеко не такие, как нам рассказывали…» 0 499

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Игорь Раев

Вчера в Министерстве внутренних дел произошли серьёзные изменения — заявление об отставке написал парламентский секретарь Игорь Раевс. Министр уже принял отставку, все вопросы были взаимно обсуждены, и И. Раевс покидает работу в Министерстве внутренних дел.

Раевс покидает пост парламентского секретаря и намекает на бардак в системе обороны: «Возможности далеко не такие, как нам рассказывали…»

Услышанное вызывает замешательство — насколько сильна команда, в чьих руках находится безопасность нашего государства? Думают ли и заботятся ли об этих вопросах в рамках правительства и вооружённых сил лучшие профессионалы?

Здесь И. Раев делит ответ на две части:

«С вооружёнными силами всё в порядке, им не нужно мешать — их нужно поддерживать и помогать. Там достаточно умных и опытных людей. Но в политическом плане… нам следовало бы перестать говорить на уровне лозунгов, как это происходило до сих пор. Мы рассказываем о каких-то вещах, сами понимая, что в реальности они находятся не на том уровне, как мы это преподносим.

У общества создаётся ложное представление о реальности. В какой-то момент люди начинают требовать показать то, о чём им рассказывали, и тогда выясняется, что это были лишь истории, достойные барона Мюнхгаузена. Возможности далеко не такие, как об этом говорилось.

Обществу нужно давать реальное представление о том, что мы можем или не можем сделать. А если чего-то не можем — нужно думать, как это изменить.»

×
Читайте нас также:
#безопасность #общество #оборона #правительство #отставка #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
7
0
0
1
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дырявая крыша на Центральном вокзале Риги Иконка видео
Изображение к статье: Дроны
Изображение к статье: Левренце
Изображение к статье: Утки в пруду

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Левши и правши
В мире
Изображение к статье: Белый дом в Вашингтоне
В мире
Изображение к статье: Екатерина I
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп.
В мире
Изображение к статье: Щенки
В мире животных
Изображение к статье: Председатель комиссии Сейма по иностранным делам
Политика
2
Изображение к статье: Левши и правши
В мире
Изображение к статье: Белый дом в Вашингтоне
В мире
Изображение к статье: Екатерина I
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео