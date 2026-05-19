Вчера в Министерстве внутренних дел произошли серьёзные изменения — заявление об отставке написал парламентский секретарь Игорь Раевс. Министр уже принял отставку, все вопросы были взаимно обсуждены, и И. Раевс покидает работу в Министерстве внутренних дел.

Раевс покидает пост парламентского секретаря и намекает на бардак в системе обороны: «Возможности далеко не такие, как нам рассказывали…»

Услышанное вызывает замешательство — насколько сильна команда, в чьих руках находится безопасность нашего государства? Думают ли и заботятся ли об этих вопросах в рамках правительства и вооружённых сил лучшие профессионалы?

Здесь И. Раев делит ответ на две части:

«С вооружёнными силами всё в порядке, им не нужно мешать — их нужно поддерживать и помогать. Там достаточно умных и опытных людей. Но в политическом плане… нам следовало бы перестать говорить на уровне лозунгов, как это происходило до сих пор. Мы рассказываем о каких-то вещах, сами понимая, что в реальности они находятся не на том уровне, как мы это преподносим.

У общества создаётся ложное представление о реальности. В какой-то момент люди начинают требовать показать то, о чём им рассказывали, и тогда выясняется, что это были лишь истории, достойные барона Мюнхгаузена. Возможности далеко не такие, как об этом говорилось.

Обществу нужно давать реальное представление о том, что мы можем или не можем сделать. А если чего-то не можем — нужно думать, как это изменить.»