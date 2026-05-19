«Позорный» родственник знаменитой бабушки: Никита Пресняков пожаловался, что его воспринимают только как внука Пугачевой

Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Никита Пресняков эмоционально высказался о своей карьере в шоу-бизнесе, заявив, что публика и соцсети продолжают видеть в нем прежде всего родственника Алла Пугачёва, а не самостоятельного музыканта. Артист признался, что его творчество в жанрах металл и хардкор остается почти незамеченным на фоне новостей о знаменитой семье.

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, в соцсетях устроил откровенный монолог о своей жизни в шоу-бизнесе. Музыкант выложил видео с выступления и сопроводил его провокационной фразой, назвав себя «позорным» родственником знаменитой бабушки. Подробности приводит издание Starhit.

Позже артист объяснил, что это была ирония. По его словам, подобные скандальные заголовки собирают тысячи просмотров, в то время как его музыка остается незамеченной.

Пресняков признался, что может месяцами работать над новыми треками и клипами в жанрах «металл» и «хардкор», но алгоритмы соцсетей игнорируют его творчество, зато охотно распространяют «всякую фигню» о семье.

Особенно Никиту обижает, что публика воспринимает его исключительно как «внука Пугачевой», а не как фронтмена группы.

Высказывания Никита Пресняков вновь подняли тему давления известных фамилий в шоу-бизнесе. Несмотря на попытки строить собственную музыкальную карьеру, артисту по-прежнему приходится бороться с образом «внука Пугачевой», который для многих остается главным поводом интереса к его личности.

