Если вы хотите похрустеть домашней выпечкой под телевизором с чашкой кофе или чая, не обязательно готовить сладкие блюда.

Соленое творожное печенье — это оригинальная закуска, которую можно взять с собой на работу или в поездку. Приготовление занимает всего 30 минут.

Для приготовления вам понадобятся:

70 гр творога;

40 гр растительного масла;

1 куриное яйцо;

50 гр твердого сыра;

160 гр муки;

соль по вкусу.

Приготовление

В глубокой миске разотрите вилкой творог, яйцо и растительное масло. Затем натрите сыр на мелкой терке и добавьте его в массу, тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился.

Добавьте муку и соль, замешивая мягкое тесто. Оно будет готово, когда перестанет липнуть к рукам.

Раскатайте тесто в один большой пласт и вырежьте из него фигурки ножом или формами.

Выложите заготовки на противень, устеленный пергаментной бумагой, и смажьте сверху взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 градусов Цельсия духовке в течение 15 минут.

Печенье можно подавать как теплым, так и остывшим.

Приятного аппетита!