Если вы хотите похрустеть домашней выпечкой под телевизором с чашкой кофе или чая, не обязательно готовить сладкие блюда.
Соленое творожное печенье — это оригинальная закуска, которую можно взять с собой на работу или в поездку. Приготовление занимает всего 30 минут.
Для приготовления вам понадобятся:
- 70 гр творога;
- 40 гр растительного масла;
- 1 куриное яйцо;
- 50 гр твердого сыра;
- 160 гр муки;
- соль по вкусу.
Приготовление
В глубокой миске разотрите вилкой творог, яйцо и растительное масло. Затем натрите сыр на мелкой терке и добавьте его в массу, тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился.
Добавьте муку и соль, замешивая мягкое тесто. Оно будет готово, когда перестанет липнуть к рукам.
Раскатайте тесто в один большой пласт и вырежьте из него фигурки ножом или формами.
Выложите заготовки на противень, устеленный пергаментной бумагой, и смажьте сверху взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 градусов Цельсия духовке в течение 15 минут.
Печенье можно подавать как теплым, так и остывшим.
Приятного аппетита!
Оставить комментарий