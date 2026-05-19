Как приготовить соленое творожное печенье: отличная закуска на скорую руку

Еда и рецепты
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Если вы хотите похрустеть домашней выпечкой под телевизором с чашкой кофе или чая, не обязательно готовить сладкие блюда.

 

Соленое творожное печенье — это оригинальная закуска, которую можно взять с собой на работу или в поездку. Приготовление занимает всего 30 минут.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 70 гр творога;
  • 40 гр растительного масла;
  • 1 куриное яйцо;
  • 50 гр твердого сыра;
  • 160 гр муки;
  • соль по вкусу.

Приготовление

В глубокой миске разотрите вилкой творог, яйцо и растительное масло. Затем натрите сыр на мелкой терке и добавьте его в массу, тщательно перемешайте, чтобы сыр равномерно распределился.

Добавьте муку и соль, замешивая мягкое тесто. Оно будет готово, когда перестанет липнуть к рукам.

Раскатайте тесто в один большой пласт и вырежьте из него фигурки ножом или формами.

Выложите заготовки на противень, устеленный пергаментной бумагой, и смажьте сверху взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 190 градусов Цельсия духовке в течение 15 минут.

Печенье можно подавать как теплым, так и остывшим.

Приятного аппетита!

Редакция BB.LV
