Чтобы очистить вытяжку до блеска, не обязательно покупать дорогие чистящие средства.

С этой задачей помогут справиться пищевая сода и обычное средство для мытья посуды.

Как очистить вытяжку

Налейте в раковину или другую подходящую емкость горячую воду.

Добавьте в воду четверть стакана соды и несколько капель средства для посуды, размешайте до появления пены.

Полностью погрузите в приготовленный раствор фильтр и оставьте его примерно на 10 минут.

Затем протрите фильтр не слишком жесткой щеткой или губкой, тщательно промойте и просушите.

При сильных загрязнениях можно попробовать прокипятить фильтр в таком же растворе 5-10 минут.