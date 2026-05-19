Разность потенциалов между внутренней и наружной сторонами клеточной мембраны поддерживается благодаря неравномерной концентрации ионов как внутри, так и снаружи клетки.

У «электрических» рыб имеются клетки, называемые электроцитами, которые организованы в столбики. Каждой клетке подходит нервное окончание, образующее синапс, расположенный на одной из сторон клетки.

Когда в синапс поступает нервный импульс, выделяется медиатор, который открывает ионные каналы в мембране. Это приводит к снижению электрического напряжения с одной стороны клетки, и между двумя сторонами возникает разность потенциалов до 0,15 В.

Поскольку клетки соединены последовательно и возбуждаются одновременно, их потенциалы суммируются, достигая значений в сотни вольт.