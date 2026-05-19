Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Меньше народу – больше квадратных метров: в Риге строят по 150 домов в год 0 254

Бизнес
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: На месте культовой пекарни — ул. Миера 1 — возводится престижный жилой дом.

На месте культовой пекарни — ул. Миера 1 — возводится престижный жилой дом. Фото автора.

Несмотря на неблагоприятный фон, столица остается местом наибольших инвестиций в недвижимость, в то же время рижские окраины приобретают статус приоритетной застройки.

Опора под новостройку

«Общее движение к достижению цели и результативных показателей позитивное, однако... обозначились различия, в том числе в региональном разрезе, в прогрессе их достижения», – так витиевато обозначило Министерство экономики выполнение Основных направлений доступности жилища до 2027 года. Из утвержденных 32 направлений развития выполнены — 17. По оценке, представленной и.о. министра экономики Виктором Валайнисом (Союз «зеленых» и крестьян), на доступность жилья в стране существенно повлияли внешние факторы:

– Быстрый прирост инфляции в 2022-23 гг., и его воздействие на бюджет домохозяйств;

– Поднятие ставок EURIBOR, увеличившее нагрузку ипотечных займов;

– Существенный рост затрат на строительство, удорожание возведения новых домов и реконструкции имеющегося жилого фонда.

Тем не менее, в целом по республике приоритетом остается строительство социального жилья — в этом сегменте до 2029 г. предполагается сдать 1952 квартиры. Утверждены проекты на 672 квартиры с низкой арендной платой — как для муниципальных, так и для частных застройщиков. От государства выдается жилищная субсидия Balsts (Опора).

Министерство климата и энергетики считает особо ценным опыт самоуправлений Олайне, Валки и Саулкрасты по восстановлению жилого фонда, с проведением мероприятий энергоэффективности для многоквартирных домов.

На минувшей неделе и Рижская Дума обобщила итоги строительства в прошлом году: наибольшие вложения в 2025 году сделаны в сегменте многоквартирных жилых домов и составили 109,6 млн евро. За последние четыре года введено в эксплуатацию 610 зданий (включая новые и перестроенные), и 158 из них в 2025 году.

В последние четыре года количество сданных в эксплуатацию зданий было примерно таким же — в среднем 150 в год, хотя динамика расходов существенно колебалась. Резкий рост расходов пришелся на 2023 год, что объясняется высокими ценами на строительные материалы и энергоресурсы в предыдущие годы, влиянием инфляции, а также тем, что в 2023 году были введены в эксплуатацию проекты, строительство которых началось в самый дорогой по затратам период.

География застройки — полицентрична, от Кенгарагса до Болдераи, но более всего в Задвинье — начиная с Ильгюциемса на севере, к Зиепниеккалнсу на юге.

Чтобы было куда складывать

На втором месте по объему инвестиций находится категория складских и аналогичных сооружений с 91,4 млн евро, а в сегмент промышленных зданий вложено 78,1 млн евро.

Сегмент частных домов также отмечает выраженный рост – с 2020 года введены в эксплуатацию 792 частных дома, 294 из которых завершены в 2025 году. В этом сегменте инвестиции в прошлом году составили 36,4 млн евро.

В сегментах офисов, публичных услуг и торговых зданий в прошлом году активность была сравнительно ниже. Стоимость реализации в категории офисных зданий достигла 18,9 млн евро, в здания публичных услуг инвестировано 12,4 млн евро, а в здания сектора оптовой и розничной торговли осуществлены инвестиции в размере 4,2 млн евро.

×
Читайте нас также:
#жилье #недвижимость #инвестиции #рижская дума #строительство #энергоэффективность #социальное жилье #экономика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Железная дорога
Изображение к статье: Куда пропали туристы?
Изображение к статье: Нефть снова дорожает: рынок опасается затяжного кризиса из-за конфликта США и Ирана
Изображение к статье: Индия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Карта направления поезда в Тукумс
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Мечеть Сан-Диего
В мире
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею
Спорт
Изображение к статье: Андрис Кулбергс и Эдгарс Ринкевичс. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь
В мире
Изображение к статье: Карта направления поезда в Тукумс
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент США Дональд Трамп
В мире
Изображение к статье: Мечеть Сан-Диего
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео