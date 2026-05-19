Несмотря на неблагоприятный фон, столица остается местом наибольших инвестиций в недвижимость, в то же время рижские окраины приобретают статус приоритетной застройки.

Опора под новостройку

«Общее движение к достижению цели и результативных показателей позитивное, однако... обозначились различия, в том числе в региональном разрезе, в прогрессе их достижения», – так витиевато обозначило Министерство экономики выполнение Основных направлений доступности жилища до 2027 года. Из утвержденных 32 направлений развития выполнены — 17. По оценке, представленной и.о. министра экономики Виктором Валайнисом (Союз «зеленых» и крестьян), на доступность жилья в стране существенно повлияли внешние факторы:

– Быстрый прирост инфляции в 2022-23 гг., и его воздействие на бюджет домохозяйств;

– Поднятие ставок EURIBOR, увеличившее нагрузку ипотечных займов;

– Существенный рост затрат на строительство, удорожание возведения новых домов и реконструкции имеющегося жилого фонда.

Тем не менее, в целом по республике приоритетом остается строительство социального жилья — в этом сегменте до 2029 г. предполагается сдать 1952 квартиры. Утверждены проекты на 672 квартиры с низкой арендной платой — как для муниципальных, так и для частных застройщиков. От государства выдается жилищная субсидия Balsts (Опора).

Министерство климата и энергетики считает особо ценным опыт самоуправлений Олайне, Валки и Саулкрасты по восстановлению жилого фонда, с проведением мероприятий энергоэффективности для многоквартирных домов.

На минувшей неделе и Рижская Дума обобщила итоги строительства в прошлом году: наибольшие вложения в 2025 году сделаны в сегменте многоквартирных жилых домов и составили 109,6 млн евро. За последние четыре года введено в эксплуатацию 610 зданий (включая новые и перестроенные), и 158 из них в 2025 году.

В последние четыре года количество сданных в эксплуатацию зданий было примерно таким же — в среднем 150 в год, хотя динамика расходов существенно колебалась. Резкий рост расходов пришелся на 2023 год, что объясняется высокими ценами на строительные материалы и энергоресурсы в предыдущие годы, влиянием инфляции, а также тем, что в 2023 году были введены в эксплуатацию проекты, строительство которых началось в самый дорогой по затратам период.

География застройки — полицентрична, от Кенгарагса до Болдераи, но более всего в Задвинье — начиная с Ильгюциемса на севере, к Зиепниеккалнсу на юге.

Чтобы было куда складывать

На втором месте по объему инвестиций находится категория складских и аналогичных сооружений с 91,4 млн евро, а в сегмент промышленных зданий вложено 78,1 млн евро.

Сегмент частных домов также отмечает выраженный рост – с 2020 года введены в эксплуатацию 792 частных дома, 294 из которых завершены в 2025 году. В этом сегменте инвестиции в прошлом году составили 36,4 млн евро.

В сегментах офисов, публичных услуг и торговых зданий в прошлом году активность была сравнительно ниже. Стоимость реализации в категории офисных зданий достигла 18,9 млн евро, в здания публичных услуг инвестировано 12,4 млн евро, а в здания сектора оптовой и розничной торговли осуществлены инвестиции в размере 4,2 млн евро.