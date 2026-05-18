Во вторник зоозащитная организация Nähtamatud Loomad проведет у здания Рийгикогу в Таллинне масштабную наглядную демонстрацию, призывая комиссию по сельской жизни направить законопроект о запрете клеточного содержания кур на второе чтение.

На мероприятии будут использоваться большие баннеры и множество плакатов, а на сцене для выступлений будет установлена гигантская клетка с наглядными материалами по законопроекту. На данный момент для участия в акции зарегистрировались более ста человек.

Законопроект о запрете клеточного содержания кур прошел первое чтение и теперь "застрял" в комиссии по сельской жизни. В его поддержку организация Nähtamatud Loomad представила петицию, собравшую 34 482 подписи.

К слову, Эстония — одна из самых отстающих стран Евросоюза по переходу на бесклеточное производство яиц: 77 процентов кур здесь по-прежнему содержатся в клетках. Клеточное содержание кур уже запрещено в Дании, Словении, Австрии, Германии, Люксембурге, Швейцарии, бельгийском регионе Валлония и Чехии. Обсуждения этого вопроса также ведутся в Норвегии, Румынии, Латвии, Италии и других странах.