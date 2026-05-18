Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Свободу - курам! Эстонцы - требуют, а что Латвия? 0 123

Бизнес
Дата публикации: 18.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Куры на свободе
ФОТО: Unsplash

Во вторник зоозащитная организация Nähtamatud Loomad проведет у здания Рийгикогу в Таллинне масштабную наглядную демонстрацию, призывая комиссию по сельской жизни направить законопроект о запрете клеточного содержания кур на второе чтение.

На мероприятии будут использоваться большие баннеры и множество плакатов, а на сцене для выступлений будет установлена гигантская клетка с наглядными материалами по законопроекту. На данный момент для участия в акции зарегистрировались более ста человек.

Законопроект о запрете клеточного содержания кур прошел первое чтение и теперь "застрял" в комиссии по сельской жизни. В его поддержку организация Nähtamatud Loomad представила петицию, собравшую 34 482 подписи.

К слову, Эстония — одна из самых отстающих стран Евросоюза по переходу на бесклеточное производство яиц: 77 процентов кур здесь по-прежнему содержатся в клетках. Клеточное содержание кур уже запрещено в Дании, Словении, Австрии, Германии, Люксембурге, Швейцарии, бельгийском регионе Валлония и Чехии. Обсуждения этого вопроса также ведутся в Норвегии, Румынии, Латвии, Италии и других странах.

×
Читайте нас также:
#экология #Евросоюз
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Куда пропали туристы?
Изображение к статье: Нефть снова дорожает: рынок опасается затяжного кризиса из-за конфликта США и Ирана
Изображение к статье: Индия.
Изображение к статье: Химическая промышленность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Ресторан Kura Sushi USA.
Бизнес
Изображение к статье: Стадион
Наша Латвия
Изображение к статье: Трамп
Политика
Изображение к статье: Калининград.
В мире
3
Изображение к статье: Ринкевич
Политика
Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Ресторан Kura Sushi USA.
Бизнес
Изображение к статье: Стадион
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео