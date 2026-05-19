Джек Николсон, который уже много лет не появляется на экране, может вновь вернуться в кино — и эта новость уже вызвала большой интерес в Голливуде. По данным инсайдеров, 89-летний актер снова начал рассматривать сценарии и, как утверждают источники, впервые за долгое время проявил настоящий интерес к возможному проекту.

Последний раз Николсон снимался в кино в 2010 году — в романтической комедии «Откуда ты знаешь». После этого обладатель трех премий «Оскар» практически исчез из публичной жизни, предпочтя спокойствие шумной индустрии. Однако теперь, как сообщают близкие к актеру люди, он может готовиться к своей финальной роли.

За годы карьеры Николсон сыграл более чем в 60 фильмах, среди которых «Пролетая над гнездом кукушки», «Сияние», «Бэтмен» и «Отступники». При этом актер по-прежнему остается рекордсменом среди мужчин по числу номинаций на премию «Оскар» — их у него было двенадцать.

Источники утверждают, что артист сейчас крайне избирательно относится к предложениям и готов вернуться только ради действительно сильной истории. Режиссер Джеймс Л. Брукс, ранее работавший с Николсоном, отметил, что актер уже не готов к изнурительным съемочным графикам, однако вполне способен участвовать в проекте на комфортных для себя условиях.

Дополнительный интерес к возможному возвращению подогревает и фигура сына актера — Рэя Николсонв. Молодой актер не скрывает, что мечтает сыграть вместе с отцом в одном фильме. В Голливуде уже обсуждают, что подобная работа могла бы стать символической передачей актерской эстафеты между поколениями.

Недавние семейные фотографии, опубликованные дочерью Николсона, также опровергли слухи о полном затворничестве звезды. На снимках актер выглядит спокойным, улыбающимся и проводящим время в кругу близких друзей и семьи.

По мнению редакции, возможное возвращение Джека Николсона стало бы одним из самых громких событий для современного Голливуда. Даже одна последняя роль такого масштаба способна вновь напомнить зрителям, почему Николсона уже давно считают живой легендой мирового кино.