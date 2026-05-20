Как рядовые американцы борются в растущими ценами на бензин в США

Дата публикации: 20.05.2026
На фоне резкого роста цен на топливо в США жители страны начали реже пользоваться автомобилями, чаще пересаживаться на общественный транспорт и искать нестандартные способы экономии. По данным AAA, средняя цена бензина выросла до $4,52 за галлон, а некоторые американцы уже переделывают детские электромобили в полноценный транспорт для поездок в магазин.

По данным AAA, по состоянию на 18 мая средняя цена галлона обычного бензина в США составляла $4,52 против примерно $3 до начала войны с Ираном. Согласно опросу Ipsos от 28 апреля, опубликованному Washington Post и ABC News, 44% американцев заявили, что стали реже пользоваться автомобилем. Эта тенденция заметна по всей стране. В штате Мэн пассажиропоток в автобусной системе города Бангор с января вырос на 21%, сообщила Reuters администратор местной транспортной службы Лори Линскотт. При этом наибольшие скачки в численности пассажиров приходятся на часы пик, добавила она.

В то же время некоторые находят в этих экономических трудностях новые возможности, пишет Reuters. Согласно статье, в один из недавних четвергов водители более часа стояли в очереди на заправке в Эль-Сегундо, штат Калифорния, где туристическое агентство Visit Las Vegas раздавало первым ста автомобилистам до $100 на бензин, чтобы стимулировать поездки в Лас-Вегас.

30-летний мастер на все руки из Джорджии Мали Хайтауэр нашел решение растущим ценам на бензин в чужом мусоре: он вытащил оттуда сломанный розовый Barbie Dream Camper Power Wheels — детский электромобиль высотой меньше полутора метров — и установил на него двухгаллонный одноцилиндровый двигатель от мойки высокого давления. Стоит лишь дернуть за шнур, как у газонокосилки, и он уже мчится в супермаркет — колени почти у ушей, на голове шлем для мотокросса.

По мнению редакции, топливный кризис в США постепенно меняет повседневные привычки миллионов людей. Пока власти и бизнес ищут способы смягчить последствия подорожания бензина, американцы вынуждены самостоятельно адаптироваться к новой реальности — от перехода на общественный транспорт до самых необычных способов экономии топлива.

Автор - Светлана Тихомирова
