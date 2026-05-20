США уточнили, как сильно сокращают военное присутствие в Европе

Дата публикации: 20.05.2026
Изображение к статье: Военная карта Европы с солдатом

Иллюстрация: ИИ.

США начали сокращать военное присутствие в Европе. Пентагон подтвердил, что число американских армейских бригад на континенте уменьшится с четырех до трех, а переброска дополнительных сил в Польшу откладывается.

Пентагон объявил о сокращении числа американских бригадных боевых групп в Европе. Военное присутствие США возвращается к уровню 2021 года — до начала масштабного усиления сил на фоне войны в Украине.

В Министерстве обороны США сообщили, что количество размещённых в Европе бригад сокращено с четырех до трех. По данным Конгресса США, одна такая бригада обычно насчитывает от 4000 до 4700 военнослужащих.

Одним из последствий этого решения стало временное откладывание размещения дополнительных американских сил в Польше. Ранее вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс говорил, что речь идет примерно о 4000 военнослужащих. При этом в Вашингтоне подчеркивают: проект не отменён окончательно.

Фактически США начали постепенно пересматривать своё военное присутствие в Европе после нескольких лет наращивания контингента. В последние месяцы в Вашингтоне всё чаще звучат требования к европейским союзникам активнее финансировать собственную оборону.

Это означает, что европейским странам, включая восточный фланг НАТО, придётся брать на себя больше ответственности за безопасность региона. Вопрос о распределении военной нагрузки внутри альянса становится всё более чувствительным.

В Пентагоне заявили, что дальнейшее размещение сил будет зависеть от стратегических задач США и готовности союзников самостоятельно обеспечивать оборону Европы.

На этом фоне в начале мая США уже объявили о выводе около 5000 военнослужащих из Германии. Теперь сокращение затрагивает и структуру американских бригад в Европе.

Решение также совпало с усиливающимся давлением администрации президента США Дональда Трампа на союзников по НАТО. Вашингтон требует большей поддержки американских военных операций и увеличения оборонных расходов.

Для Европы это может стать сигналом, что эпоха масштабного американского военного присутствия без дополнительных обязательств со стороны союзников постепенно меняется.

Пока речь идет не о полном выводе войск, а о перераспределении и пересмотре приоритетов. Однако тенденция на сокращение американского контингента в Европе становится всё заметнее.

#НАТО #США #Дональд Трамп #Европа #пентагон #оборона #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
