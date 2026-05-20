В настоящее время наша Латвия получает и тратит средства из 12 различных фондов Евросоюза. Первое место по количеству несоответствий условий расходования денег уверенно занимают потоки по линии Европейского фонда сельскохозяйственных гарантий – за последние 5 лет их насчитали 3073. Но это еще не преступление!

Система управления и контроля

Масштабный финансово-экономический скандал в государстве-члене ЕС и НАТО, фигурантами коего стали действующий министр, высший правительственный чиновник и ряд ключевых фигур во власти и бизнесе (всего 10 человек), случился не на пустом месте. На последнем заседании правительства, которым перед своей отставкой руководила Эвика Силиня, уже попытались раскрыть тему коррупции…

Впрочем, в документе Службы координации защиты финансовых интересов Европейского Союза (AFCOS), который озвучил глава Минфина Арвилс Ашераденс, деятельность инстанций ЛР по надзору за использованием средств из Брюсселя оценивалась, в целом, неплохо:

«Система управления и контроля работает эффективно, так как во всех фондах доля несоответствий значительно ниже порога существенности в 2%. Кроме того, в 2025 году возвращены несоответствующим образом выплаченные расходы в размере 1 971 207,95 евро, или 82% от несоответствующим образом произведенных расходов в 2025 году».

Констатирован был только 1 «существенный случай» двойного финансирования и 30 «недочетов» (из них 28 – нарушения норм закупок и 2 нарушения норм поддержки коммерческой деятельности).

В 2025 году в рамках текущего финансового периода (2021-2027 гг.) было выявлено 2 случая подозрений в мошенничестве (для сравнения: в 2024 году выявлено 13 случаев).

«Один из случаев был выявлен в рамках программы ESF +, – указывает Минфин, – сообщили в Госполицию, которая начала уголовный процесс. Все некорректно произведенные расходы были удержаны из следующего платежа, тем самым, не повлияв ни на национальный бюджет, ни на ЕС».

Можно сосчитать на пальцах одной руки

Согласно информации, предоставленной Генпрокуратурой и Службой государственных доходов, в структурные подразделения прокуратуры (на национальном уровне) и фискальное ведомство «в 2025 году не поступило заявлений о возможных мошеннических и иных незаконных действиях в рамках инструментов политик ЕС».

По информации Генпрокуратуры, в 2025 году в суд передано 2 дела (в 1 случае подтверждено соглашение о признании вины). Дополнительно по 1 делу вступил в силу обвинительный приговор суда. В Госполиции в 2025 году начата работа над 5 новыми уголовными процессами (из них 2 начаты в Госполиции и 3 начаты в европейской прокуратуре – EPPO) в связи с возможными мошенническими действиями по проектам, софинансируемых ЕС. Из начатых в 2025 году уголовных процессов один передан для начала уголовного преследования, а 4 в настоящее время ведется досудебное расследование.

В основном начатые уголовные процессы квалифицированы по ст. 177 Уголовного закона (мошенничество), в одном случае дополнительная квалификация по ст. 195 Уголовного закона (легализация средств, полученных преступным путем). Всего в производстве Госполиции в 2025 году находилось 52 уголовных процесса (в том числе 27 процессов EPPO) в связи с возможными нарушениями в расходовании финансов ЕС. В 2025 году 10 из указанных процессов были прекращены (в том числе 1 уголовный процесс по EPPO), а 4 переданы для начала уголовного преследования (в том числе 3 уголовных процесса по EPPO).

Таким образом, в конце минувшего года в производстве Госполиции было 39 активных уголовных процессов (из них 23 под надзором EPPO). Дополнительно в 2025-м Госполиция получила 1 заявление, по которому была начата ведомственная проверка и в результате оценки в начале 2026 года было принято решение начать уголовный процесс.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией получило в прошлом году от европрокуроров 4 новых уголовных процессов, всего в производстве находятся 7 дел по возможным нарушениям в использовании финансов Евросоюза.

Почему процессы не доходят до суда?

«В основном дела были прекращены, – указано в документе, представленном А.Ашераденсом, – так как при проведении расследования были установлены обстоятельства, не допускающие криминальный процесс (ст. 377 или ст. 392 Криминально-процессуального закона). 8 криминальный процессов были прекращены, так как в совершенном деянии не был установлен состав преступления».

Здесь стоит отметить, что ст. 377 предусматривает целых 11 возможностей, при которых уголовное дело не может быть продолжено; в свою очередь в ст. 392 присутствует 6 обоснований прекращения досудебного уголовного дела или уголовного преследования.

Дополнительный надзор

Есть еще, впрочем, инстанции, напрямую не являющиеся карательными – но способные ударить евро по нечестивцам. Так, в 2025 году Совет по конкуренции получил 11 заявлений относительно нарушений норм Закона о конкуренции в связи с финансированием из Евросоюза, 4 направлены на углубленную проверку. Бюро по контролю за закупками имело в своем ведении 2 процесса, касающихся софинансируемых Брюсселем проектов на сумму свыше 100 000 евро.

Что же касается нашумевшего «дела лесопромышленников», то, несмотря на внешнюю, чисто национальную, его природу – в данном секторе гуляла масса денег Евросоюза, выделенных через Фонд когезии на переоборудование предприятий отрасли. Так что, несмотря на то, что ни один из фигурантов еще не подвергся мерам пресечения – здесь может быть немало сюрпризов…

НЕЗАВИСИМЫЕ ПРОКУРОРЫ

_EPPO, Европейская прокуратура (European Public Prosecutor's Office) - независимый орган ЕС, который расследует преступления против бюджета Евросоюза (коррупция, мошенничество с фондами, отмывание денег). Базируется в Люксембурге. Руководит EPPO Лаура Кевеши, бывшая генпрокурор Румынии. Не участвуют в ее деятельности – Дания и Ирландия. _