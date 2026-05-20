После серии тревог из-за дронов Латвия может изменить систему уровней угроз 0 299

Дата публикации: 20.05.2026
Изображение к статье: Дрон над лесом и телефон с предупреждением

Иллюстрация: ИИ.

Власти Латвии начали обсуждать изменение системы уровней угроз после масштабных предупреждений о возможной опасности в воздушном пространстве. В Центре кризисного управления считают, что стране нужно адаптироваться к новой реальности, связанной с военными дронами.

В Латвии могут пересмотреть действующую систему уровней угроз и алгоритмы реагирования на инциденты с дронами. Об этом заявил руководитель Центра кризисного управления (ЦКУ) Арвис Зиле после масштабных предупреждений, которые во вторник получили жители сразу нескольких регионов страны.

По словам Зиле, нынешняя система создавалась для другой ситуации, тогда как сейчас к границам Латвии всё чаще приближаются или случайно залетают военные дроны, используемые в российско-украинской войне.

Во вторник предупреждения о возможной угрозе в воздушном пространстве были разосланы жителям Латгале и Видземе через систему сотового оповещения. Это стало самым масштабным подобным случаем за всё время использования системы — уведомления получили жители сразу нескольких краев.

В итоге тревога затронула повседневную жизнь тысяч людей. В ряде мест были нарушены занятия в школах, работа транспорта и предприятий. Именно поэтому власти теперь обсуждают, как реагировать на подобные ситуации точнее и без полной остановки общественной жизни.

Фактически речь идет о попытке найти баланс между безопасностью и нормальной работой страны. В ЦКУ допускают, что в будущем ограничения могут быть более адресными — например, только для объектов повышенного риска.

При этом Зиле подчеркнул, что угрозу со стороны дронов недооценивать нельзя. Современные беспилотники способны перевозить значительное количество взрывчатки, а последствия возможных ударов могут быть крайне серьезными.

Что важно знать: власти пока не подтверждают, что во вторник в воздушное пространство Латвии действительно залетел дрон, поскольку визуально он не был идентифицирован. В Национальных вооруженных силах (НВС) сообщили, что сенсоры могли среагировать на погодные условия или другие факторы, однако расследование еще продолжается.

Начальник департамента информационного анализа и управления Объединенного штаба НВС Марис Тутин заявил, что окончательных выводов пока нет, но общество всё равно должно серьезно относиться к подобным предупреждениям.

Подобные инциденты в Латвии происходят уже не впервые. В последние месяцы жители Латгале неоднократно получали уведомления о возможной угрозе со стороны дронов. Несколько беспилотников ранее уже падали или взрывались на территории страны.

Особенно резонансным стал инцидент 7 мая в Резекне, где дрон взорвался на территории малоиспользуемой нефтебазы. Люди тогда не пострадали, однако ситуация вызвала серьезный политический кризис.

После этого последовали отставка министра обороны, а затем и всего правительства Эвики Силини. Сейчас в стране продолжаются переговоры о формировании нового кабинета министров.

На фоне растущего числа подобных инцидентов власти всё активнее говорят о необходимости адаптации системы гражданской безопасности к новым угрозам, которые еще несколько лет назад казались маловероятными.

#Латвия #безопасность #дроны #угрозы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
