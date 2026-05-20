Нарвался на мошенника, но латвийские полицейские отказывают в помощи – что делать? 0 329

Дата публикации: 20.05.2026
«Сдал в аренду машину (микроавтобус), человек платил полгода, потом платил с перерывами, а сейчас вообще исчез. Телефон не отвечает, машины тоже нет. Подозреваю, что я нарвался на мошенника, и что моя машина или уже где-то далеко за границей, или вообще продана на детали.

Полиция отказывается возбуждать дело, говорит, что это гражданское дело. Но разве то, что я стал жертвой мошенника, не является основанием для возбуждения уголовного дела? Как мне добиться, чтобы мое заявление приняли и начали искать этого мошенника? Читатель портала bb.lv»

Отвечает юрист Валтерс Бергс:

– Первоначальная оценка, проведенная полицией («гражданский спор»), часто применяется автоматически, однако она не является решающей. Отказ необходимо обжаловать в прокуратуру, поскольку именно прокуратура является той институцией, которая контролирует законность действий полиции.

В ситуации, описанной читателем, можно усмотреть признаки нескольких возможных вариантов состава уголовного преступления:

  • Хищение (статья 179 Уголовного закона): человек на законных основаниях получил имущество (по договору аренды), но затем не возвращает данное имущество и действует так, как если бы оно принадлежало ему самому. Это квалифицируется как хищение.

  • Мошенничество (статья 177 Уголовного закона): человек не намеревался платить за арендуемое имущество или не собирался его возвращать владельцу, прибегнув к обману.

Согласно статье 369. Уголовно-процессуального закона, полиция обязана принять любое заявление, касающееся возможного совершения уголовного преступления. Согласно статье 370. Уголовно-процессуального закона, полиция обязана возбудить уголовное дело, если есть основания полагать, что уголовное преступление было совершено.

Автор - Марина Блументаль
