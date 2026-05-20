После полугода поисков мать двоих детей Диана найдена мертвой в лесу 0 512

ЧП и криминал
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина в лесу
ФОТО: скриншот видео TV3

В Латвии завершились многомесячные поиски 24-летней Дианы Бушмане, исчезнувшей еще в конце октября прошлого года. Женщину нашли мертвой в лесном массиве, а полиция сейчас выясняет обстоятельства ее гибели.

Трагически завершилась история поисков 24-летней Дианы Бушмане — матери двоих детей, которая пропала без вести осенью прошлого года.

Как сообщает передача Degpunktā (ТВ3), в понедельник женщину нашли без признаков жизни в лесу.

Диана исчезла в конце октября. Тогда ее спутник жизни Иво рассказал, что в один из рабочих дней женщина внезапно перестала выходить на связь, не забрала детей из учебного заведения и домой больше не вернулась.

Близкие сразу начали поиски и обратились в полицию.

По словам родственников, у Дианы были психические расстройства, однако она оставалась дееспособной, а ее исчезновение выглядело необычным и тревожным. Семья допускала, что к исчезновению женщины мог быть причастен кто-то посторонний.

Иво рассказывал, что в поисках участвовали пограничники с собаками, однако следы женщины внезапно оборвались возле одного из перекрестков.

«Она дошла до перекрестка, стояла на траве, машина остановилась, проехала несколько кварталов по лесной дороге, развернулась и затем уехала в неизвестном направлении», — вспоминал мужчина.

Эта версия тогда вызвала множество вопросов у родственников.

Теперь, спустя более полугода, тело женщины было найдено в лесном массиве. Представитель Государственной полиции Юлия Юрана подтвердила, что начат уголовный процесс и проводятся экспертизы.

«Можем сообщить, что тело пропавшего без вести человека было найдено в лесном массиве», — заявила она.

По предварительной информации, на данный момент признаки насильственного преступления не установлены, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертиз.

История исчезновения Дианы вызвала широкий отклик в обществе еще осенью — прежде всего из-за ее возраста, наличия маленьких детей и загадочных обстоятельств исчезновения.

Подобные случаи вновь поднимают вопросы о поиске пропавших людей, доступности психологической помощи и поддержке семей, столкнувшихся с подобными трагедиями.

После месяцев неизвестности поиски Дианы завершились трагически, а ее близким теперь предстоит дождаться ответов о том, что произошло в последние часы ее жизни.

#полиция #поиск #трагедия #общество #семья #лес
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
