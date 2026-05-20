Нападающий сборной Латвии по хоккею Оскар Батня после проигранного матча сборной Австрии самокритично заявил, что его удаление стоило команде игры, пишет ЛЕТА.

Как уже сообщалось, в третьем матче чемпионата мира 2026 года сборная Латвии уступила Австрии со счетом 1:3 (0:0, 0:1, 1:2), причем победную шайбу соперники забросили во время удаления Батни.

Это удаление стоило игры - Батня

«В такие моменты, в такой игре, особенно когда мы перехватили инициативу, нельзя удаляться, — был недоволен своими действиями Батня. - Это удаление стоило игры. Конечно, мы не реализовали свои моменты, но моему удалению нет оправдания».

В разговоре с журналистами Батня пояснил, что это был игровой эпизод и нарушение правил не было умышленным, однако он все же мог избежать столкновения.

«Мы знали, что игра не будет легкой, и знали, на что они способны, — отметил нападающий. - Они использовали свои единственные моменты, а мы свои — нет. Вот и все».

Батня также заявил, что это поражение еще ничего не означает, так как турнир не завершен, и команда будет бороться до конца. «Думаю, тех же американцев мы вполне можем обыграть», — сказал Батня.

Мы играли недостаточно агрессивно - Витолиньш

Сборная Латвии в матче против команды Австрии сыграла недостаточно агрессивно, заявил после поражения в третьем матче чемпионата мира главный тренер Харийс Витолиньш, пишет ЛЕТА.

«Было слишком мало агрессии, особенно в первом периоде. Мы как будто пытались красиво контролировать шайбу, но действия соперника перед воротами были слишком простыми, — сказал после матча Витолиньш. - В таких играх нужно забивать именно рабочие голы. Красиво разыгрывать — это не наша игра».

Тренер признал, что для лучшего результата не хватило одной заброшенной шайбы — такой, которая добывается борьбой на пятаке и тяжелой работой. «Это отразилось и на удалениях — если бы мы лезли на ворота, больше боролись перед воротами, мы бы провоцировали соперника на удаления».

Витолиньш также отметил, что австрийцы сыграли очень умно, занимали хорошие позиции, и сборная Латвии не смогла бросать от синей линии, чтобы затем бороться за шайбу перед воротами.

«Чемпионат только в середине, и если мы не можем “брать” команды своего уровня, тогда придется бороться с сильными», — добавил главный тренер сборной.

На скамейке запасных последние два периода провел Оливер Мурниекс, Оскар Лапинскис сыграл всего 28 секунд, а Филипп Бунцис — менее полутора минут.

Переход по ходу матча на игру в три звена Витолиньш объяснил как травмами, так и нежеланием выпускать в ответственные моменты «холодных» игроков. Как отметил тренер, Тому Андерсонсу рассекли лодыжку и наложили швы, а Ренар Крастенбергс получил травму пальца.

С одной заброшенной шайбой трудно выиграть матч - Туманов

С одной заброшенной шайбой трудно выиграть хоккейный матч, даже если хорошо действуешь в защите, заявил после поражения в матче чемпионата мира в разговоре с агентством ЛЕТА защитник сборной Латвии Мик Туманов.

«Мы были настроены на победу. С одной заброшенной шайбой трудно выиграть матч, даже если хорошо стоишь в защите. Возможно, нам не хватило агрессивной игры на ворота», — сказал Туманов.

«Против таких команд важно забивать первыми. В первой пропущенной шайбе была глупая ошибка с моей стороны. Это позволило им сесть в оборону, а потом уже было трудно пробиться», — продолжил хоккеист.

Туманов также назвал главные предпосылки, которые помогут победить в следующих матчах.

«Наглость, лезть на ворота и простая игра. Именно так — за счет простой игры — мы победили Германию, а сегодня немного отошли от этого», — подчеркнул Туманов.

Мы ожидали, что игра будет тяжелой - Шмитс

Сборная Латвии по хоккею понимала, что ее соперник в матче вторника — Австрия — создаст большие трудности, заявил после поражения в разговоре с агентством ЛЕТА защитник Альберт Шмитс.

«Броски были, но мы не смогли отправить шайбу в ворота — это и лишило нас победы. Австрия — не слабая команда, они тоже умеют играть в хоккей. Мы ожидали, что игра будет тяжелой, но если хотим побеждать, шайбу нужно забрасывать в ворота», — сказал Шмитс.

Дебютант чемпионата мира Шмитс также отметил, что это поражение не должно повлиять на команду, и нужно продолжать бороться дальше.

«Таков хоккей. Иногда получается побеждать, иногда — проигрывать. Впереди еще несколько игр, поэтому будем к ним готовиться. Не стоит переживать», — заявил Шмитс.

Впереди еще минимум 4 игры

В среду сборная Латвии не играет, а в четвертом матче турнира в четверг в 17:20 встретится с Финляндией, затем в субботу в 13:20 — с США, в воскресенье в 17:20 — с Великобританией, а в заключительном матче группы 26 мая в 13:20 латвийцы сыграют против сборной Венгрии.

В группе А у Финляндии, Швейцарии и Австрии по девять очков в трех матчах, США и Латвия набрали по три очка в двух и трех играх соответственно, а без очков остаются Венгрия, Великобритания и Германия.

В другой группе в Фрибурге играют Канада, Швеция, Чехия, Дания, Словакия, Норвегия, Словения и Италия.

89-й чемпионат мира в Швейцарии продлится до 31 мая.