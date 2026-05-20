Рижский городской суд продолжит рассматривать дело против четырех граждан Латвии, которых обвиняют в организации поджогов и разведке объектов по заданию российской спецслужбы. По версии следствия, целью были инфраструктурные и связанные с обороной объекты.

В среду Рижский городской суд продолжит рассмотрение одного из самых громких дел последних месяцев, связанного с угрозами внутренней безопасности Латвии. Перед судом предстали четверо граждан страны, обвиняемых во вредительской деятельности в интересах России.

Обвиняемыми по делу проходят Карина Иванова, Константин Ширяев, Константин Якубовский и Денис Луканёнок.

По данным прокуратуры и Службы государственной безопасности (СГБ), группа занималась подготовкой и организацией поджогов различных объектов на территории Латвии. Следствие считает, что действия координировались по инициативе российской спецслужбы.

Согласно обвинению, осенью 2023 года был совершен поджог ангара-тента, принадлежавшего частному предприятию, связанному с оборонной сферой. Кроме того, обвиняемые, как утверждает следствие, проводили разведку других потенциальных целей, фотографировали объекты и отправляли материалы организаторам в России.

Следователи также установили, что в начале 2024 года группа готовилась к поджогу грузовика с украинскими номерами на территории объекта критической инфраструктуры. Для этого подозреваемые изучали окрестности и возможные пути проникновения.

По версии обвинения, роли внутри группы были распределены. Одни занимались поиском исполнителей, другие обеспечивали транспорт и логистику, а непосредственные исполнители участвовали в разведке и поджогах.

Что важно — речь идет не только о самом факте поджогов, но и о попытках создать атмосферу нестабильности и давления на объекты, связанные с безопасностью государства. В последние два года подобные дела в странах Балтии стали появляться заметно чаще.

СГБ начала уголовный процесс летом 2024 года. Трое фигурантов были задержаны весной прошлого года, а четвертый уже находился в заключении по другому уголовному делу.

Все обвиняемые ранее уже были судимы за другие преступления, однако до этого не попадали в поле зрения спецслужб. По информации СГБ, главным мотивом участия в диверсионной деятельности стала финансовая выгода.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис ранее заявлял, что за последние два года в Латвии произошло не менее десяти случаев саботажа. По его словам, 2024 год стал переломным моментом, когда попытки информационного влияния начали сменяться физическими атаками на инфраструктуру.

На этом фоне власти всё активнее обсуждают усиление возможностей спецслужб и дополнительных мер защиты критически важных объектов.

Сейчас трое обвиняемых находятся под стражей, еще один уже отбывает наказание по другому делу. Рассмотрение дела в суде продолжается.