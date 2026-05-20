Сенат Конгресса США во время процедурного голосования впервые поддержал резолюцию, которая фактически предписывает вашингтонской администрации прекратить военные действия против Ирана. Трансляцию вел во вторник, 19 мая, телеканал C-SPAN.

В поддержку этого документа высказались 50 законодателей, против — 47. Вместе с большинством представителей Демократической партии за резолюцию проголосовали республиканцы Рэнд Пол (от штата Кентукки), Лиза Мурковски (от Аляски), Сюзан Коллинз (от Мэна) и Билл Кэссиди (от Луизианы). Единственным не поддержавшим ее демократом стал Джон Феттерман (от Пенсильвании).

Ранее верхняя палата Конгресса во время аналогичных голосований семь раз отклоняла этот документ. Газета The Hill подчеркивает, что даже в случае, если резолюция по итогам финального голосования будет одобрена Сенатом, а затем и Палатой представителей Конгресса, президент страны Дональд Трамп наложит на нее вето.

По мнению редакции, голосование в Сенате стало важным сигналом растущего раскола внутри американской политики по вопросу конфликта с Ираном. Даже если резолюция не вступит в силу, сам факт ее поддержки показывает усиление опасений по поводу дальнейшей эскалации и возможных последствий новой войны на Ближнем Востоке.