Приготовить шашлык на углях, доступных в магазинах, легко, но для настоящего вкуса стоит обратить внимание на дрова.

Когда хочется романтики и по-настоящему вкусного шашлыка, эксперты рекомендуют использовать дрова. Наилучший выбор — это плодовые деревья, но есть один секрет, о котором знают не все.

Шеф-повара утверждают, что именно «живые дрова» помогают достичь высокого качества шашлыка.

Наилучшими вариантами являются береза, дуб и яблоня. Дубовые дрова обеспечивают отличный жар.

Яблоня тоже хороша, но от нее выделяется немного больше дыма.

Березовые дрова хорошо удерживают жар, но могут образовывать сажу.

Кроме того, шашлычники рекомендуют использовать дрова из груши, вишни и абрикоса.

Для приготовления шашлыка из птицы (курицы, утки или гуся) подойдут ольха и осина, так как они придают мясу вкус, схожий с шашлыком из дичи, хотя жар от них не такой сильный.

Виноградная лоза считается лучшим сырьем для углей, так как шашлык, приготовленный на ней, обретает неповторимый вкус и аромат.

Однако найти достаточное количество сухой виноградной лозы для шашлыка может быть непросто.