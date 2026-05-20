Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Профессионалы шашлыка рассказали о дровах, которые делают мясо вкуснее 0 132

Еда и рецепты
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Профессионалы шашлыка рассказали о дровах, которые делают мясо вкуснее

Приготовить шашлык на углях, доступных в магазинах, легко, но для настоящего вкуса стоит обратить внимание на дрова.

 

Когда хочется романтики и по-настоящему вкусного шашлыка, эксперты рекомендуют использовать дрова. Наилучший выбор — это плодовые деревья, но есть один секрет, о котором знают не все.

Шеф-повара утверждают, что именно «живые дрова» помогают достичь высокого качества шашлыка.

Наилучшими вариантами являются береза, дуб и яблоня. Дубовые дрова обеспечивают отличный жар.

Яблоня тоже хороша, но от нее выделяется немного больше дыма.

Березовые дрова хорошо удерживают жар, но могут образовывать сажу.

Кроме того, шашлычники рекомендуют использовать дрова из груши, вишни и абрикоса.

Для приготовления шашлыка из птицы (курицы, утки или гуся) подойдут ольха и осина, так как они придают мясу вкус, схожий с шашлыком из дичи, хотя жар от них не такой сильный.

Виноградная лоза считается лучшим сырьем для углей, так как шашлык, приготовленный на ней, обретает неповторимый вкус и аромат.

Однако найти достаточное количество сухой виноградной лозы для шашлыка может быть непросто.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как приготовить вкусную яичницу
Изображение к статье: Как быстро приготовить вкусные голубцы
Изображение к статье: Главные ошибки при приготовлении котлет: 4 способа испортить блюдо
Изображение к статье: Запеканка, как в детском саду: секреты приготовления

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лагерь Resurss
Люблю!
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Наша Латвия
Изображение к статье: Брайан Джонсон.
Люблю!
Изображение к статье: Германия надеется, что Китай подтолкнет Россию к завершению войны
В мире
Изображение к статье: Посмертная награда Игоря Золотовицкого: сын актера выступил с эмоциональной речью
Lifenews
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве
Бизнес
Изображение к статье: Лагерь Resurss
Люблю!
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Наша Латвия
Изображение к статье: Брайан Джонсон.
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео