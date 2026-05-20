В нескольких краях Латгале утром в среду вновь объявили возможную угрозу воздушному пространству. Это уже второй день подряд, когда жители получают подобные предупреждения на фоне инцидентов с беспилотниками в регионе Балтии.

Жители Краславского, Лудзенского и Резекненского краев в среду утром снова получили предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству. Информация появилась на портале «112.lv».

В настоящее время активизированы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Это уже второй подобный случай за последние сутки. Во вторник предупреждения через систему сотового оповещения получили жители сразу нескольких краев Латгале и Видземе.

На фоне растущего напряжения в регионе стало известно, что во вторник силы НАТО нейтрализовали беспилотник над территорией Эстонии.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что дрон был сбит в рамках миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

В операции участвовали румынские истребители F-16, размещенные в Литве. По данным Национальных вооруженных сил Латвии, Центр контроля и оповещения латвийских ВВС координировал действия авиации НАТО во время операции.

Беспилотник был перехвачен и нейтрализован к югу от эстонского города Пылтсамаа. Перед проведением операции цель визуально идентифицировали, а особое внимание уделялось безопасности жителей.

Что важно: власти Латвии пока не подтверждают, что именно стало причиной новых предупреждений в Латгале. Однако последние недели в регионе всё чаще фиксируются инциденты, связанные с беспилотниками и возможными воздушными угрозами.

Во вторник предупреждения о возможной угрозе охватили крупнейшую за всё время территорию — сразу несколько краев Латвии. Тогда жители сообщали о перебоях в повседневной жизни, а власти начали обсуждать изменение алгоритмов реагирования на подобные ситуации.

На фоне участившихся инцидентов страны Балтии и НАТО усиливают контроль воздушного пространства и координацию действий систем ПВО.

Пока официальной информации о конкретной угрозе или проникновении дрона в воздушное пространство Латвии не поступало. Однако службы безопасности продолжают мониторинг ситуации.