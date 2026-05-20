Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Предупреждения о возможной угрозе в небе сорвали экзамены в нескольких краях Латвии 0 161

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школьный класс
ФОТО: LETA

В нескольких самоуправлениях Латгале в среду отменили первую часть экзамена по физике для старшеклассников после предупреждений о возможной угрозе воздушному пространству. Школьники смогут сдать экзамен позже — в дополнительный день.

Предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству в Латгале уже второй день подряд влияют на работу школ и проведение централизованных экзаменов.

В среду первая часть экзамена по физике оптимального и высшего уровня была отменена в Краславском, Лудзенском и Резекненском краях, а также в городе Резекне.

Как сообщили в Государственном агентстве развития образования (VIAA), экзамен должен был начаться в 10:00, однако еще до его начала жители региона получили предупреждения через систему сотового оповещения.

В результате было принято решение не проводить первую часть экзамена. Учащиеся смогут сдать ее в резервный день — 2 июля.

Что касается второй части экзамена, школьников и родителей призвали следить за информацией самоуправлений и дальнейшими указаниями служб.

В среду также проходит вторая часть экзамена по латышскому языку для учеников 9-х классов.

Ситуация стала продолжением событий вторника, когда предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству получили жители сразу нескольких краев Латгале и Видземе. Тогда в десяти самоуправлениях пришлось прервать первую часть экзамена по латышскому языку для девятиклассников.

Что важно: пока власти не подтверждают, что в воздушное пространство Латвии действительно залетели дроны. Однако службы безопасности продолжают реагировать на потенциальные угрозы максимально осторожно.

На фоне участившихся предупреждений всё заметнее становятся и последствия для повседневной жизни — от работы транспорта и школ до проведения государственных экзаменов.

В последние дни власти Латвии уже начали обсуждать возможный пересмотр алгоритмов реагирования на подобные ситуации, чтобы в будущем минимизировать влияние тревог на жизнь жителей.

×
Читайте нас также:
#образование #кризис #Латвия #безопасность #экзамены #технологии #угроза #дроны
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Люди в летнем кафе Вецриги
Изображение к статье: Кабина самолета с картой стран Балтии
Изображение к статье: Дрон над лесом и телефон с предупреждением
Изображение к статье: Люди в Риге наслаждаются весенним солнцем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства
В мире
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые предупредили о росте рака кишечника у молодых людей
Люблю!
Изображение к статье: Коллаж: Меркель, Кремль и переговорный стол по Украине
В мире
1
Изображение к статье: Литовский бункер
В мире
3
Изображение к статье: США раскрыли потери в войне с Ираном: за шесть недель потеряны 42 летательных аппарата
В мире
1
Изображение к статье: Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства
В мире
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ученые предупредили о росте рака кишечника у молодых людей
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео