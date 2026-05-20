В нескольких самоуправлениях Латгале в среду отменили первую часть экзамена по физике для старшеклассников после предупреждений о возможной угрозе воздушному пространству. Школьники смогут сдать экзамен позже — в дополнительный день.

Предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству в Латгале уже второй день подряд влияют на работу школ и проведение централизованных экзаменов.

В среду первая часть экзамена по физике оптимального и высшего уровня была отменена в Краславском, Лудзенском и Резекненском краях, а также в городе Резекне.

Как сообщили в Государственном агентстве развития образования (VIAA), экзамен должен был начаться в 10:00, однако еще до его начала жители региона получили предупреждения через систему сотового оповещения.

В результате было принято решение не проводить первую часть экзамена. Учащиеся смогут сдать ее в резервный день — 2 июля.

Что касается второй части экзамена, школьников и родителей призвали следить за информацией самоуправлений и дальнейшими указаниями служб.

В среду также проходит вторая часть экзамена по латышскому языку для учеников 9-х классов.

Ситуация стала продолжением событий вторника, когда предупреждения о возможной угрозе воздушному пространству получили жители сразу нескольких краев Латгале и Видземе. Тогда в десяти самоуправлениях пришлось прервать первую часть экзамена по латышскому языку для девятиклассников.

Что важно: пока власти не подтверждают, что в воздушное пространство Латвии действительно залетели дроны. Однако службы безопасности продолжают реагировать на потенциальные угрозы максимально осторожно.

На фоне участившихся предупреждений всё заметнее становятся и последствия для повседневной жизни — от работы транспорта и школ до проведения государственных экзаменов.

В последние дни власти Латвии уже начали обсуждать возможный пересмотр алгоритмов реагирования на подобные ситуации, чтобы в будущем минимизировать влияние тревог на жизнь жителей.