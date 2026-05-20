Несколько самоуправлений Латвии просят разрешить им за собственные средства покупать сирены тревоги и подключать их к государственной системе оповещения. Сейчас действующие правила этого не позволяют, хотя во многих населенных пунктах сигналы тревоги фактически недоступны.

В Латвии всё больше самоуправлений требуют изменить правила, чтобы они могли самостоятельно закупать сирены тревоги для системы раннего оповещения населения. Сейчас без согласования с государством сделать это невозможно, даже если местные власти готовы полностью оплатить оборудование за свой счет.

Одним из наиболее активных инициаторов стал Огрский край. Там указывают, что существующая система покрытия явно недостаточна для крупных территорий с многочисленными волостями и небольшими населенными пунктами.

По словам руководителя отдела стратегического планирования края Яниса Эглитса, сейчас в Огрском крае установлены только четыре сирены, хотя в состав самоуправления входят четыре города и 16 волостей.

В некоторых местах сигнал тревоги попросту не будет слышен. Например, в Кегумсе нет ни одной сирены, поэтому при чрезвычайной ситуации сигнал из Огре туда не дойдет.

Самоуправления подчеркивают, что сирены и мобильные оповещения не заменяют друг друга, а должны работать одновременно. Особенно это важно в кризисных ситуациях, когда мобильная связь может быть перегружена или недоступна.

Что важно: местные власти не просят у государства дополнительного финансирования. Они готовы сами покупать оборудование и даже безвозмездно передавать его Государственной пожарно-спасательной службе.

Однако сейчас законодательство фактически запрещает самоуправлениям закупать материально-технические средства для государственных структур.

Огрский край обращается в Министерство внутренних дел по этому вопросу еще с конца 2024 года. Аналогичную заинтересованность проявили также Рига, Кекавский, Сигулдский, Екабпилсский и другие края.

На фоне участившихся разговоров о гражданской безопасности и воздушных угрозах тема сирен в Латвии становится всё более чувствительной.

После серии инцидентов с дронами и масштабных предупреждений через систему сотового оповещения власти начали активнее обсуждать готовность страны к кризисным ситуациям.

В этом году необходимые изменения в правила Кабинета министров уже подготовили и передали на общественное обсуждение. Однако окончательное решение еще должно принять правительство.

Если поправки будут утверждены, самоуправления смогут начать закупку сирен и расширение сети оповещения уже в ближайшее время.