Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Ученые предупредили о росте рака кишечника у молодых людей 0 72

Люблю!
Дата публикации: 20.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые предупредили о росте рака кишечника у молодых людей

Швейцарские исследователи зафиксировали устойчивый рост заболеваемости колоректальным раком среди людей младше 50 лет. Анализ почти 100 тысяч случаев за последние 40 лет показал, что болезнь все чаще выявляют у молодых пациентов, причем нередко уже на поздних стадиях.

Работа опубликована в European Journal of Cancer.

Колоректальный рак остается третьим по распространенности видом рака в мире и второй причиной смертности от онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, в 2022 году в мире выявили более 1,9 млн новых случаев и около 900 тыс. смертей.

В Швейцарии ежегодно диагностируют около 4500 новых случаев. При этом скрининг помог снизить заболеваемость среди людей старше 50 лет, но у более молодых пациентов динамика оказалась обратной. Ученые изучили 96 410 случаев колоректального рака, зарегистрированных с 1980 по 2021 год. На опухоли, выявленные до 50 лет, пришлось 6,1% всех случаев. В этой возрастной группе заболеваемость росла примерно на 0,5% в год и достигла почти 7 случаев на 100 тыс. человеко-лет наблюдения.

У людей 50–74 лет показатели, напротив, снижались: на 1,7% у мужчин и на 2,8% у женщин. Особенно заметный рост ученые увидели при опухолях прямой кишки у мужчин и женщин, а также правых отделов толстой кишки у молодых женщин. Авторы считают, что за этим могут стоять разные биологические или средовые механизмы развития болезни.

Самая тревожная деталь – стадия, на которой находят рак. Почти у 28% пациентов младше 50 лет к моменту диагноза уже были метастазы. Среди пациентов старшего возраста такой показатель составлял около 20%. Авторы исследования призывают не списывать симптомы на возраст. Поводом для обследования могут быть кровь в стуле, длительные боли в животе, необъяснимая потеря веса и стойкие изменения работы кишечника. В некоторых странах, включая США, рекомендованный возраст начала скрининга уже снизили до 45 лет. При наследственной предрасположенности обследоваться советуют еще раньше.

Точные причины роста заболеваемости пока неизвестны. Среди возможных факторов исследователи называют изменения питания, рост ожирения, образ жизни и влияние окружающей среды на микробиом кишечника.

Авторы исследования подчеркивают, что возраст больше не гарантирует защиту от колоректального рака. Специалисты призывают внимательнее относиться к тревожным симптомам и не откладывать обследования, поскольку ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Кети Топурия.
Изображение к статье: Муха не проскочит: 10 лучших растений-репеллентов для огорода
Изображение к статье: Пара влюбленных.
Изображение к статье: От аристократических до смешных: более 100 идей кличек для маленьких собак

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства
В мире
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Коллаж: Меркель, Кремль и переговорный стол по Украине
В мире
1
Изображение к статье: Литовский бункер
В мире
3
Изображение к статье: США раскрыли потери в войне с Ираном: за шесть недель потеряны 42 летательных аппарата
В мире
1
Изображение к статье: Китай закупит 200 самолетов Boeing после переговоров с США
В мире
2
Изображение к статье: Индия собрала первый военно-транспортный самолет C-295 собственного производства
В мире
Изображение к статье: Одинокая лодка на спокойном озере
ЧП и криминал
Изображение к статье: Коллаж: Меркель, Кремль и переговорный стол по Украине
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео