Швейцарские исследователи зафиксировали устойчивый рост заболеваемости колоректальным раком среди людей младше 50 лет. Анализ почти 100 тысяч случаев за последние 40 лет показал, что болезнь все чаще выявляют у молодых пациентов, причем нередко уже на поздних стадиях.

Работа опубликована в European Journal of Cancer.

Колоректальный рак остается третьим по распространенности видом рака в мире и второй причиной смертности от онкологических заболеваний. По данным ВОЗ, в 2022 году в мире выявили более 1,9 млн новых случаев и около 900 тыс. смертей.

В Швейцарии ежегодно диагностируют около 4500 новых случаев. При этом скрининг помог снизить заболеваемость среди людей старше 50 лет, но у более молодых пациентов динамика оказалась обратной. Ученые изучили 96 410 случаев колоректального рака, зарегистрированных с 1980 по 2021 год. На опухоли, выявленные до 50 лет, пришлось 6,1% всех случаев. В этой возрастной группе заболеваемость росла примерно на 0,5% в год и достигла почти 7 случаев на 100 тыс. человеко-лет наблюдения.

У людей 50–74 лет показатели, напротив, снижались: на 1,7% у мужчин и на 2,8% у женщин. Особенно заметный рост ученые увидели при опухолях прямой кишки у мужчин и женщин, а также правых отделов толстой кишки у молодых женщин. Авторы считают, что за этим могут стоять разные биологические или средовые механизмы развития болезни.

Самая тревожная деталь – стадия, на которой находят рак. Почти у 28% пациентов младше 50 лет к моменту диагноза уже были метастазы. Среди пациентов старшего возраста такой показатель составлял около 20%. Авторы исследования призывают не списывать симптомы на возраст. Поводом для обследования могут быть кровь в стуле, длительные боли в животе, необъяснимая потеря веса и стойкие изменения работы кишечника. В некоторых странах, включая США, рекомендованный возраст начала скрининга уже снизили до 45 лет. При наследственной предрасположенности обследоваться советуют еще раньше.

Точные причины роста заболеваемости пока неизвестны. Среди возможных факторов исследователи называют изменения питания, рост ожирения, образ жизни и влияние окружающей среды на микробиом кишечника.

Авторы исследования подчеркивают, что возраст больше не гарантирует защиту от колоректального рака. Специалисты призывают внимательнее относиться к тревожным симптомам и не откладывать обследования, поскольку ранняя диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.