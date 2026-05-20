Группа кораблей ВМФ России прошла через пролив Лаперуза в Японское море.

Минобороны Японии обнаружило передвижение группы из 14 российских боевых кораблей, которые прошли через пролив Лаперуза из западной части Тихого океана в Японское море.

Как передает Report, об этом сообщает Военно-морской институт США.

Корабли японцы идентифицировали как эсминец "Маршал Шапошников", корветы "Гремящий", "Совершенный" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов", малые противолодочные корабли "Метель" и "Приморский комсомолец", ракетные катера проекта 12411 Р-11, Р-14, Р-18 и Р-19, корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов", вспомогательное судно класса "Дубна", госпитальное судно "Иртыш" и буксир класса "Слива".

Япония направила корабль и авиацию для сопровождения

Для сопровождения российских кораблей Япония выдвинула быстроходный ударный катер JS Kumataka Морских сил самообороны Японии и морской патрульный самолет P-3C Orions из 2-го авиакрыла авиабазы Хатинохе, расположенной на острое Хонсю.

Почему это вызывает внимание региона

Пролив Лаперуза, разделяющий остров Хоккайдо и Сахалин, считается стратегически важным районом для военно-морской активности в северо-западной части Тихого океана. Подобные перемещения крупных групп кораблей традиционно внимательно отслеживаются Японией и союзниками США в регионе.

По мнению редакции, столь масштабное передвижение российских боевых кораблей возле японских границ демонстрирует растущую военную активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На фоне напряженности вокруг Тайваня, Северной Кореи и усиления конкуренции между крупнейшими державами даже обычные военно-морские маневры становятся важным элементом геополитического давления и демонстрации силы.