После предупреждений о возможной угрозе воздушному пространству в Латгале выяснилось, что пансионаты и центры социального ухода не могут обеспечить лежачим постояльцам соблюдение «принципа двух стен». Причина — особенности зданий и невозможность перемещения тяжелобольных людей.

Серия предупреждений о возможной угрозе воздушному пространству в Латгале выявила еще одну проблему системы гражданской безопасности — неподготовленность части социальных учреждений к подобным ситуациям.

В пансионатах и центрах социального ухода региона признали, что не могут обеспечить лежачим постояльцам соблюдение так называемого «принципа двух стен», который рекомендуют власти при угрозе с воздуха.

Председатель думы Резекненского края Гунтар Скудра пояснил, что лежачих клиентов невозможно быстро переместить в более безопасные помещения, например в коридоры, поскольку кровати физически нельзя туда перевезти.

В результате персонал закрывает окна, жалюзи и ожидает окончания тревоги вместе с постояльцами прямо в комнатах.

Аналогичную ситуацию описали и в центре социального ухода «Ludza». По словам директора учреждения Регина Борисова, для подобных случаев существует внутренний алгоритм действий.

Во время предупреждений прекращаются прогулки и посещения, постояльцев не возят к врачам, а сотрудники остаются внутри зданий вместе с клиентами. Однако и там лежачих людей невозможно перевести в коридоры — помещения слишком узкие для транспортировки кроватей. Остальных постояльцев размещают в коридорах до окончания тревоги.

Что важно: подобные учреждения изначально не проектировались с расчетом на угрозы воздушных атак или необходимость быстрой эвакуации маломобильных людей. Поэтому при современных рисках система сталкивается с практическими ограничениями.

Дополнительные сложности возникают во время пересменки персонала. Если предупреждение действует в момент смены сотрудников, работники, уже отработавшие сутки, вынуждены оставаться на месте, а новая смена не может попасть в учреждение.

В зданиях центра социального ухода «Ludza» в Гарбари и Исталсне находятся 86 клиентов.

На фоне участившихся предупреждений о возможных угрозах в воздушном пространстве в Латгале тема готовности социальных учреждений к кризисным ситуациям становится всё более актуальной.

Во вторник и среду жители нескольких краев региона получили предупреждения через систему сотового оповещения. Ранее власти уже начали обсуждать изменение алгоритмов реагирования на подобные инциденты.

Теперь вопросы касаются не только работы школ и транспорта, но и способности защитить наиболее уязвимых жителей — пожилых и лежачих людей в учреждениях соцопеки.