Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

820 евро или 835? - какой быть минималке в 2027 году 0 153

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2026
grani.lv
Изображение к статье: Человек считает деньги на калькуляторе

В начале 2027 года должно состояться очередное повышение минимальной зарплаты — до 820 евро. Но профсоюзы требуют доложить туда ещё 15 евро, чтобы всё соответствовало формуле расчётов. Ежегодное повышение минимальной зарплаты — вещь неизбежная, как бы работодатели тому не противились. Оно определено правилами Кабмина, где точно указано, как его рассчитывать. Всё просто, справится даже пятиклассник. Министерству благосостояния следует вычислить, какую сумму составляют 46% от средней брутто заработной платы за последние 12 месяцев. Такой и должна быть минималка по всей стране.

Представьте, даже с такой примитивной задачкой Минблаг не справился, пишет Grani.lv. Его расчёты сейчас озвучил Минфин в своём докладе «О пересмотре государственной политики бюджетных поступлений и налогов на 2025-2027 годы». И там говорится, что в 2027 году минималка будет повышена до 820 евро. А дальше, уже в 2028 году, - до 860 евро.

Но погодите — ведь у нас недавно победно озвучивали, что в 2025 году средняя зарплата брутто в Латвии достигла 1815 евро. Она у нас растёт, как на дрожжах, потому что идёт непрерывное повышение зарплаты государственных чиновников. Разве 46% от этой цифры — это 820?

Давайте сами выполним столь нехитрую задачку. Формула процентов — одни из самых лёгких в учебнике пятиклассника. Надо взять исходное число (то есть 1815) и умножить его на нужное число процентов (то есть на 46), а потом разделить на 100. Что получается? 834,90 евро.

Ой! Это отнюдь не 820 евро, насчитанные Минблагом и озвученные Минфином. Тут, ребята, недостача почти на 15 евро.

Как объяснить такое расхождение? Либо в правительстве не умеют считать. Либо правительство решило грубо нарушить те правила, которые само приняло в 2024 году.

В связи с этим выступил Латвийский союз свободных профсоюзов и призвал Кабмин соблюдать закон, доведя минимальную заработную плату до 835 евро, чтобы всё же вышло 46%. Потому что минималка у нас и так отстаёт от уровня необходимых для жизни расходов. А тут ещё правительство своими неловкими трюками с расчётами решило обездолить получателей минималки на 178,80 евро в год.

Работодатели, понятно, недовольны (а когда они были довольны?). Они традиционно бубнят, что слишком резкое повышение минимальной зарплаты может увеличить нагрузку на бизнес, особенно в регионах. Как работнику выжить на нынешние 780 евро минималки, их не интересует.

Ну, а некоторые политики в преддверии выборов поспешили выступить с популистскими предложениями. Так, Союз зеленых и крестьян заявил, что предложение профсоюзов недостаточно амбициозно, учитывая отставание Латвии от соседних стран. Правда, конкретных цифр не назвал.

Зато их смело озвучили «Прогрессивные», заявившие, что минимальная зарплата должна составлять 50% средней брутто-зарплаты. При нынешних расчетах это означало бы повышение примерно до 908 евро — сразу более чем на 120 евро выше нынешнего уровня.

Золотые вы наши, да хоть тысячу евро! Народ всеми руками «за». Вот только насколько глупо выглядят ваши заявления на фоне того, что правительство сейчас пытается вписать в будущий бюджет заниженные 820 евро. Так что за требуемые правилами Кабмина 835 евро профсоюзам ещё придётся как следует побороться…

×
Читайте нас также:
#Латвия #политики #бюджет #минимальная зарплата #экономика #профсоюзы #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Школьный класс
Изображение к статье: Заблокированный сайт на экране ноутбука
Изображение к статье: Система воздушного контроля с картой Балтии
Изображение к статье: Люди в летнем кафе Вецриги

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Президент Белоруссии Лукашенко
В мире
Изображение к статье: Солдаты армии РФ
В мире
1
Изображение к статье: Люди на Центральном вокзале Риги
Наша Латвия
Изображение к статье: Сильная вибрация стиральной машины — этопредупреждение о возможной неисправности.
Люблю!
Изображение к статье: Кадр из мультфильма "В чужой шкуре"
Культура &
Изображение к статье: Сирена и человек в окне здания
Наша Латвия
Изображение к статье: Президент Белоруссии Лукашенко
В мире
Изображение к статье: Солдаты армии РФ
В мире
1
Изображение к статье: Люди на Центральном вокзале Риги
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео