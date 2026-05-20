В начале 2027 года должно состояться очередное повышение минимальной зарплаты — до 820 евро. Но профсоюзы требуют доложить туда ещё 15 евро, чтобы всё соответствовало формуле расчётов. Ежегодное повышение минимальной зарплаты — вещь неизбежная, как бы работодатели тому не противились. Оно определено правилами Кабмина, где точно указано, как его рассчитывать. Всё просто, справится даже пятиклассник. Министерству благосостояния следует вычислить, какую сумму составляют 46% от средней брутто заработной платы за последние 12 месяцев. Такой и должна быть минималка по всей стране.

Представьте, даже с такой примитивной задачкой Минблаг не справился, пишет Grani.lv. Его расчёты сейчас озвучил Минфин в своём докладе «О пересмотре государственной политики бюджетных поступлений и налогов на 2025-2027 годы». И там говорится, что в 2027 году минималка будет повышена до 820 евро. А дальше, уже в 2028 году, - до 860 евро.

Но погодите — ведь у нас недавно победно озвучивали, что в 2025 году средняя зарплата брутто в Латвии достигла 1815 евро. Она у нас растёт, как на дрожжах, потому что идёт непрерывное повышение зарплаты государственных чиновников. Разве 46% от этой цифры — это 820?

Давайте сами выполним столь нехитрую задачку. Формула процентов — одни из самых лёгких в учебнике пятиклассника. Надо взять исходное число (то есть 1815) и умножить его на нужное число процентов (то есть на 46), а потом разделить на 100. Что получается? 834,90 евро.

Ой! Это отнюдь не 820 евро, насчитанные Минблагом и озвученные Минфином. Тут, ребята, недостача почти на 15 евро.

Как объяснить такое расхождение? Либо в правительстве не умеют считать. Либо правительство решило грубо нарушить те правила, которые само приняло в 2024 году.

В связи с этим выступил Латвийский союз свободных профсоюзов и призвал Кабмин соблюдать закон, доведя минимальную заработную плату до 835 евро, чтобы всё же вышло 46%. Потому что минималка у нас и так отстаёт от уровня необходимых для жизни расходов. А тут ещё правительство своими неловкими трюками с расчётами решило обездолить получателей минималки на 178,80 евро в год.

Работодатели, понятно, недовольны (а когда они были довольны?). Они традиционно бубнят, что слишком резкое повышение минимальной зарплаты может увеличить нагрузку на бизнес, особенно в регионах. Как работнику выжить на нынешние 780 евро минималки, их не интересует.

Ну, а некоторые политики в преддверии выборов поспешили выступить с популистскими предложениями. Так, Союз зеленых и крестьян заявил, что предложение профсоюзов недостаточно амбициозно, учитывая отставание Латвии от соседних стран. Правда, конкретных цифр не назвал.

Зато их смело озвучили «Прогрессивные», заявившие, что минимальная зарплата должна составлять 50% средней брутто-зарплаты. При нынешних расчетах это означало бы повышение примерно до 908 евро — сразу более чем на 120 евро выше нынешнего уровня.

Золотые вы наши, да хоть тысячу евро! Народ всеми руками «за». Вот только насколько глупо выглядят ваши заявления на фоне того, что правительство сейчас пытается вписать в будущий бюджет заниженные 820 евро. Так что за требуемые правилами Кабмина 835 евро профсоюзам ещё придётся как следует побороться…