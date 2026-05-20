«Мы должны нанести удар»: российский военный эксперт перешел к прямым угрозам в адрес Латвии

В мире
Дата публикации: 20.05.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: Солдаты армии РФ

Российские военные эксперты, по совместиительству - пропагандисты, продолжают нагнетать антилатвийские настроения. Они уже прогнозируют в адрес нашей страны конкретные угрозы. Повод - якобы использование Украиной территории стран Балтии для атак на Россию.

Так, Юрий Кнутов в интервью «Газета.ru» заявил, что Россия должна действовать «на опережение» после слов президента Украины Владимира Зеленского о намерении увеличить количество дальнобойных ударов по российской территории. По словам аналитика, России следует наносить удары не только по объектам военной инфраструктуры Украины, но и «по базам на территории Латвии».

Кнутов также заявил, что, по его версии, именно с территории Латвии якобы готовятся серии ударов по российским регионам. В качестве целей он упомянул также порты Одессы, транспортную инфраструктуру и мосты Украины.

«Наша задача — нанести удар по базам на территории Латвии, наносить удары по центрам принятия решений на Украине и непосредственно активизировать работу по портам Одессы, потому что основная масса грузов идет через море. Порт, причалы должны быть выведены из строя, они не должны принимать грузы. Работа по транспортной логистике, ее надо активизировать. Работу по мостам тоже надо активизировать. То есть таким образом мы должны действовать, на опережение. Раз Зеленский заявил, значит, мы должны опередить его», — подчеркнул аналитик.

Эти заявления прозвучали спустя день после того, как латвийские власти официально отвергли аналогичные обвинения со стороны российской Службы внешней разведки. Ушедшая в отставку премьер-министр Эвика Силиня пояснила, что Россия развернула очередную дезинформационную кампанию против Латвии, распространяя ложь о том, будто Украина планирует использовать Латвию как площадку для атак по территории России.

«Латвия никогда не давала Украине разрешения использовать свою территорию или воздушное пространство для ударов в целях самообороны против России или любой другой страны», — подчеркнула премьер, отметив, что Россия является агрессором, а Украина имеет полное право защищать себя.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич также заявил, что Россия лжет, утверждая, будто Латвия позволяет какой-либо стране использовать свое воздушное пространство и территорию для атак против России или любого другого государства.

#пропаганда #Украина #Латвия #дезинформация #угрозы #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
