Новый анимационный фильм «В чужой шкуре» неожиданно стал главным хитом Netflix и сумел обойти предыдущего лидера платформы — мультфильм «Кей-поп-охотницы на демонов». За первую неделю проект студии Skydance Animation набрал 38,7 миллиона просмотров, а за дебютные выходные его посмотрели 15,5 миллиона зрителей. Сейчас картина занимает первое место как в американском рейтинге Netflix, так и в глобальном чарте англоязычных фильмов сервиса.

По сюжету маленькое лесное существо Олли неожиданно меняется телами с хищной птицей Айви. Чтобы вернуть всё обратно, героям приходится объединиться и отправиться в опасное путешествие, во время которого они начинают иначе смотреть на многолетний конфликт между своими народами. Главных персонажей озвучили Майкл Б. Джордан и Джуно Темпл.

Мультфильм вышел 1 мая и практически сразу оказался среди самых популярных релизов платформы. По данным Netflix, это лучший старт для оригинального анимационного проекта сервиса со времён мультфильма «Лео», вышедшего в 2023 году. Позже «В чужой шкуре» установил новый рекорд по количеству просмотров анимационного фильма за одну неделю.

Зрители приняли проект очень тепло. На сайте Rotten Tomatoes пользовательский рейтинг мультфильма достиг 87%. Многие отмечают яркую анимацию, эмоциональную историю и идею о том, что понимание другого помогает преодолеть вражду и предрассудки. При этом критики оценили картину заметно сдержаннее — рейтинг профессиональных рецензентов составляет 67%.

Несмотря на успех нового лидера, «Кей-поп-охотницы на демонов» пока не теряют популярности и продолжают держаться в мировом чарте Netflix. По информации СМИ, продолжение этого проекта уже находится в разработке.

По мнению редакции, успех «В чужой шкуре» показывает, что зрители по-прежнему готовы поддерживать оригинальные анимационные проекты с сильной визуальной составляющей и понятным эмоциональным посылом. Для Netflix это может стать сигналом к ещё более активному развитию собственного анимационного направления.