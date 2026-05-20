Россия усиливает попытки создать информационные и политические предпосылки для возможной будущей агрессии против стран Балтии, считают аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Эксперты указывают, что Кремль все активнее использует угрозы, пропаганду и военную риторику, чтобы влиять на принятие решений НАТО, раскалывать союзников Украины и одновременно отвлекать внимание от растущих проблем России на фронте в Украине, пишет tv3.lv.

Особую обеспокоенность у аналитиков ISW вызвали заявления Службы внешней разведки России (СВР), в которых утверждалось, что Украина якобы готовит удары беспилотниками по России с территории стран Балтии, особенно из Латвии. СВР заявляла, что украинские операторы дронов уже размещены на латвийских военных базах, а также косвенно угрожала возможными ударами по «центрам принятия решений» в Латвии и Балтийском регионе.

Латвийские должностные лица категорически отвергли эти утверждения, подчеркнув, что Латвия не позволяла использовать свою территорию или воздушное пространство для атак на Россию.

ISW считает, что подобные заявления не являются случайными. По мнению аналитиков, Кремль регулярно использует СВР и другие российские структуры для распространения необоснованных и агрессивных нарративов, цель которых — дестабилизация соседних стран и подготовка информационного пространства к возможной дальнейшей эскалации.

Аналитики отмечают, что Россия уже длительное время пытается создать впечатление, будто НАТО, особенно страны Балтии, якобы напрямую участвуют в войне против России.

Одновременно Россия проводит масштабные и заранее не объявленные стратегические ядерные учения, в которых участвуют десятки тысяч военнослужащих, сотни ракетных систем, самолетов и подводных лодок. По оценке ISW, эти учения служат не только военным целям, но и являются психологической и политической демонстрацией для Запада.

Российские официальные лица параллельно повторяли угрозы в адрес НАТО, предупреждая о возможном «прямом столкновении с катастрофическими последствиями».

Аналитики подчеркивают, что такая агрессивная риторика совпадает со сложной ситуацией для самой России на фронте в Украине. Российским силам не удалось добиться существенных успехов в наступлении 2026 года, украинская армия в ряде секторов перехватила тактическую инициативу, а украинские дальнобойные удары все чаще поражают российскую военную и энергетическую инфраструктуру глубоко на территории страны.

ISW также указывает на растущие проблемы России с вербовкой военнослужащих. Несмотря на значительное увеличение единовременных бонусов для контрактников, темпы набора снижаются, тогда как потери на фронте растут.

Россия все активнее использует альтернативные методы вербовки, включая привлечение заключенных, списание кредитов и другие льготы за участие в войне против Украины.

Дополнительные опасения вызывают и сообщения об углублении военного сотрудничества Китая и России. Reuters со ссылкой на европейские разведслужбы сообщило, что Народно-освободительная армия Китая в 2025 году тайно обучала российских военнослужащих операциям с дронами и современной боевой тактике.

По оценке ISW, Россия и ее союзники все чаще используют войну в Украине как платформу для военной подготовки и испытания новых технологий в реальных боевых условиях.

В целом ISW приходит к выводу, что Россия одновременно пытается сохранять давление на Украину, запугивать страны НАТО и готовить информационные условия для возможных будущих провокаций против Балтийского региона.