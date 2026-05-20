Евросоюз рассматривает возможность назначить бывшего канцлера Германии Ангела Меркель специальным посланником для переговоров с Россией по войне в Украине. По данным Financial Times, этот вопрос могут обсудить уже на следующей неделе.

В Евросоюзе начали обсуждать возможность более активного участия Европы в переговорах о войне в Украине. Одним из вариантов может стать назначение Ангелы Меркель специальным посланником ЕС по контактам с Россией, о чем уже сообщал BB.lv.

Более того, Ангела Меркель заявила, что лидеры Европейский союз должны активнее использовать дипломатические возможности и вести прямые переговоры с Россия для прекращения войны в Украине. При этом бывший канцлер подчеркнула, что сама не намерена выступать посредником в этом процессе.

На раз о ее возможном участии сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах. По информации издания, министры иностранных дел стран ЕС намерены обсудить этот вопрос на встрече на Кипре на следующей неделе.

Помимо Меркель, среди возможных кандидатов называются бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб.

Фактически Европа ищет способ усилить собственную роль в мирном процессе, который до сих пор в значительной степени контролируется Вашингтоном.

По данным Financial Times, Белый дом уже дал понять европейским партнерам, что не возражает против параллельных переговорных усилий ЕС наряду с контактами, которые ведет администрация президента США Дональд Трамп. При этом заметных результатов переговоры между США и Кремлем пока не принесли.

В европейских столицах всё чаще выражают обеспокоенность тем, что Евросоюз оказывается на вторых ролях в обсуждении будущего Украины и возможных условий мира.

Президент Украины Владимир Зеленский уже неоднократно заявлял, что Европа должна быть полноценным участником переговорного процесса, поскольку именно европейские страны несут значительную часть экономических и военных последствий войны.

Что важно: возможное назначение Меркель выглядело бы символичным шагом. Во время своего канцлерства она долгие годы оставалась одним из главных европейских переговорщиков в отношениях с Россией.

Однако кандидатура Меркель может вызвать и споры внутри Европы. Критики напоминают о ее прежней политике в отношении России и энергетическом сотрудничестве с Москвой до полномасштабной войны.

Пока речь идет только о предварительных обсуждениях, и никаких официальных решений Евросоюз еще не принимал.

Тем не менее сама дискуссия показывает, что ЕС всё активнее пытается вернуть себе влияние в вопросах возможного урегулирования войны в Украине.