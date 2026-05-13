Меркель может стать посредником в переговорах с Россией - СМИ

Дата публикации: 13.05.2026
В странах Евросоюза всё активнее обсуждают кандидатуру бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель на роль посредника в возможных переговорах с Россией. По данным Spiegel, её считают одной из наиболее приемлемых фигур благодаря опыту общения как с Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.

В Европе обсуждают возможность назначения бывшей канцлера Германии Ангелы Меркель на роль посредника в переговорах с Россией. Соответствующую информацию опубликовало издание Spiegel, ссылаясь на свои источники.

Как замечает издание, Меркель считается одной из самых оптимальных кандидатур для этой миссии из-за ее предыдущего опыта общения с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным. Отмечается, что экс-канцлер уже длительное время не занимается активной политической деятельностью, что может способствовать ее нейтральности в переговорном процессе.

Дебаты по поводу формата переговоров с Кремлем продолжаются среди стран Европейского Союза, особенно из-за негативного опыта посредничества Соединенных Штатов. В ЕС стремятся обеспечить непосредственное участие в возможных диалогах с Россией. Однако этот вопрос остается довольно сложным, поскольку европейские страны выражают разные позиции по такой стратегии.

Хотя Кремль ранее высказывал предложение привлечь к переговорному процессу экс-премьера Германии Герхарда Шредера, в Евросоюзе такой вариант не получил поддержки. В частности, Кая Каллас, представитель ЕС, заявила, что Россия не должна самостоятельно определять кандидатуру переговорщика.

В то же время Вольфганг Ишингер, глава Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнул необходимость широкой поддержки потенциального посредника среди стран ЕС, особенно в Восточной Европе и странах Балтии.

Журналисты обратились в офис Ангелы Меркель с запросом относительно ее возможного участия в переговорах. Им сообщили, что на данный момент экс-канцлер не получала официальных приглашений взять на себя такую миссию, и вопрос ее готовности к этой роли остался без ответа.

В Евросоюзе продолжают искать фигуру, которая смогла бы стать приемлемым посредником для всех сторон переговоров, пишет bb.lv. Однако вопрос остаётся открытым: страны ЕС по-разному оценивают перспективы диалога с Москвой, а сама Ангела Меркель пока официально не подтверждала готовность участвовать в такой миссии.

Автор - Светлана Тихомирова
