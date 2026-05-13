Десятки тысяч евро после ухода: сколько выплатят сотрудникам бюро Спрудса 2 1377

Политика
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Спрудс
ФОТО: LETA

Сотрудники бюро бывшего министра обороны Андриса Спрудса получат более 52 тысяч евро в виде выходных пособий и компенсаций за неиспользованный отпуск. Сам Спрудс выплату не получит, поскольку возвращается к работе в Сейме.

После смены руководства Министерства обороны сотрудникам бюро бывшего министра Андриса Спрудса выплатят 52 261 евро до уплаты налогов.

Об этом сообщили агентству LETA в Министерстве обороны.

В указанную сумму входят как выходные пособия, так и компенсации за неиспользованный отпуск. Также в расчет включена доля работодателя по социальному налогу.

Крупнейшую индивидуальную выплату получит нынешний парламентский секретарь и депутат Сейма Лиене Гатере из партии «Прогрессивные». Ей предусмотрено 11 146 евро в качестве компенсации за отпуск.

Сам Андрис Спрудс выходное пособие получать не будет. После ухода с поста министра он намерен вернуться к работе в парламенте.

Что важно понимать: смена министров в Латвии обычно автоматически приводит и к обновлению политических бюро министерств, поскольку сотрудники бюро являются политически назначаемыми должностями, а не постоянными государственными служащими.

Отставка Спрудса произошла на фоне конфликта внутри коалиции и критики после инцидентов с дронами в Латгале.

Премьер-министр Эвика Силиня ранее заявила, что министр утратил ее доверие. В «Новом Единстве» также говорили о накопившихся проблемах в работе Министерства обороны, включая высокую текучесть кадров.

В свою очередь «Прогрессивные» раскритиковали действия премьера и поставили под вопрос дальнейшую стабильность коалиции.

На этом фоне расходы, связанные с уходом политического руководства министерства, вновь привлекли внимание к стоимости кадровых перестановок в правительстве.

#министерство обороны #Латвия #увольнение #парламент #политика
Автор - Юлия Баранская
Автор - Юлия Баранская
