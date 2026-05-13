Президент США Дональд Трамп впервые за девять лет отправляется в Китай на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Эксперты считают, что главной задачей саммита станет не решение глобальных конфликтов, а попытка сохранить стабильность в отношениях двух крупнейших мировых держав.

Встреча Дональда Трампа с китайским председателем Си Цзиньпином призвана продлить перемирие между двумя главными экономическими и военными державами планеты, заключенное прошлой осенью, но не сможет урегулировать ни одной прямой проблемы в двусторонних отношениях, а тем более не коснется проблем косвенных, в том числе войны России против Украины, уверены эксперты.

Впервые в истории глава Китая примет президента США на равных.

Как выяснилось после возвращения Трампа в Белый дом год назад, у Китая тоже есть козыри в противостоянии с США. Торговую войну Трамп проиграл, настроить Китай против России и Ирана не смог, а его собственные предвыборные обещания сдержать технологическое и военное развитие Китая разбились о суровую реальность.

В итоге ни Китай, ни США больше не могут диктовать друг условия, однако никто не готов пока и ставить ультиматумы. Поэтому нынешний визит будет в лучшем случае прелюдией к последующим встречам Си и Трампа — только на ближайший год из запланировано по меньшей мере еще три.

Худой мир лучше доброй ссоры

«Не стоит возлагать больших надежд на предстоящий саммит Трампа и Си, — предупреждает Джонатан Цзин, бывший аналитик китайского департамента ЦРУ, а ныне исследователь американского Brookings Institution. — После встречи лидеров в ноябре прошлого года отношения стабилизировались, но их характеризует скорее отсутствие конфликтов, чем наличие какой-либо конструктивной повестки». Поэтому главным итогом визита Трампа в Пекин будет сам факт того, что два мировых лидера встретились и разошлись полюбовно.

«Скромный шаг на пути к стабильности и предсказуемости в отношениях двух самых важных стран в мире», — так описывает предстоящий саммит Эдгард Каган, эксперт по Китаю из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Последнее десятилетие все контакты между Китаем и США — политические, дипломатические, военные — постепенно сошли на нет. Поэтому сам факт того, что две ведущие ядерные державы возобновили прямой диалог, делает мир безопаснее, говорит Майкл Фроман, бывший высокопоставленный чиновник Белого дома, отвечавший в администрации Барака Обамы за внешнюю торговлю и связи с «Большой семеркой» и АТЭС, ассоциацией стран Азии и Америки.

«Похоже, что китайская политика новой администрации США заключается в том, чтобы избегать конфликта. Никто больше не пытается урегулировать основные проблемы в двусторонних отношениях: экономическую экспансию Китая, планы присоединения Тайваня и поддержку противников США — Ирана и России», — отмечает Фроман.

«Поэтому вряд ли саммит Трампа и Си изменит характер и ход американо-китайских отношений в долгосрочной перспективе. Речь идет о гарантиях стабильности, а не о решении наболевших проблем».

«Китай сильнее»

«Позиция Китая и Си Цзиньпина перед этой встречей гораздо сильнее, — уверен эксперт CSIS Скотт Кеннеди, на днях вернувшийся из Китая, где он обсуждал предстоящий саммит с чиновниками и бизнесменами. — Но даже если они не добьются значительных успехов, но саммит обойдется без скандалов и Трамп не хлопнет дверью, Китай в целом выйдет победителем».

Как отмечает BBC, год назад все было иначе. Трамп вернулся к власти под лозунгом победы над Китаем и ввел драконовские тарифы против китайских товаров. Так было и в первый его срок, однако на этот раз Китай ответил жестко — и Трамп пошел на попятную.

«Китай теперь уверенно противостоит Трампу по многим ключевым вопросам, включая санкции, войну в Иране, контроль над технологиями и редкоземельными металлами», — отмечают эксперты CSIS.

Тень Путина

Из-за иранской войны визит Трампа в Китай был не только отсрочен, но и осложнен. И до войны проблем в двусторонних отношениях было достаточно, а теперь еще придется обсуждать блокаду Ормузского пролива, из-за которой взлетели мировые цены на нефть, а Китай лишился значительной доли поставок нефти и газа из Персидского залива, сообщает BBC.

Но как бы ни хотел Китай разблокировать свой основной маршрут морского импорта энергоресурсов, геополитические соображения сыграют на саммите первостепенную роль, уверен эксперт по Китаю из CSIS Эдгард Каган.

«Китай постарается избежать впечатления, будто он оказывает давление на Иран от имени США», — сказал он.

Аналогичная ситуация с Россией и Украиной.

«На переговорах может встать вопрос о роли Китая в потенциальном мирном соглашении между Россией и Украиной, однако Китай, со своей стороны, почти наверняка продолжит поддерживать российскую военную машину», — полагает Эдгард Каган.

Трамп наверняка попытается убедить Китай покупать больше нефти и газа в США — крупнейшем в мире производителе энергоресурсов, в ущерб нынешним закупкам в Иране и России.

Если Китай не возьмет на себя жестких обязательств покупать американский сжиженный газ, но при этом заключит газовый контракт с Путиным, Трамп может расстроиться, и все снова пойдет не так в американо-китайских отношениях.

Начало прекрасной дружбы. Надолго ли?

«Этот саммит очень нужен китайцам», — отмечает Эдгард Каган из CSIS.

Личный контакт с Трампом поможет Си Цзиньпину продлить тарифное перемирие, ослабить ограничения в торговле и убедить Трампа не усиливать, а то и ослабить поддержку Тайваня, говорит он: «Китайцы хотят сохранить хорошие отношения с США, и потому ценят личные отношения Трампа и Си. Очевидно, США хотят того же».

Однако ожидать прорывов не стоит — недоверие слишком высоко, проблем в мире не убавилось, а уверенность Китая в том, что Америка сдержит данные Трампом обещания, оставляет желать лучшего. Во-первых, потому что Трамп не вечен, а во-вторых, уже в ноябре выборы в Конгресс могут изменить расклад сил в Америке.

Аналитики уверены, что предстоящий саммит вряд ли принесет громкие прорывы или решит ключевые противоречия между Вашингтоном и Пекином, пишет bb.lv. Однако сам факт прямого диалога между США и Китаем уже рассматривается как попытка снизить напряженность и избежать нового витка глобального противостояния.