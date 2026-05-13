В Нидерландах 12 медиков отправили на карантин после контакта с заражённым хантавирусом 1 292

Дата публикации: 13.05.2026
В университетском медицинском центре нидерландского Неймегена 12 сотрудников отправили на шестинедельный карантин после нарушения протоколов безопасности при работе с пациентом, заражённым хантавирусом. Речь идёт о пассажире круизного лайнера MV Hondius, где ранее произошла вспышка опасной инфекции, сообщило во вторник, 12 мая, агентство Reuters.

По его информации, руководство центра назначило 12 медикам превентивный шестинедельный карантин из-за несоблюдения повышенных мер безопасности при контакте с анализами крови и мочи инфицированного. В больнице заявили, что риск заражения очень низок, а медицинскую помощь другим пациентам продолжают оказывать без перебоев, пишет Reuters.

Инфицированный пассажир круизного лайнера MV Hondius, где ранее произошла вспышка хантавируса, был доставлен в университетский медицинский центр Неймегена 7 мая. В ночь на 12 мая в Нидерландах также приземлился самолет с 28 пассажирами, которых накануне эвакуировали с судна на Тенерифе. Среди них - восемь граждан Нидерландов.

Пассажиров Hondius MV доставили в родные страны

С начала вспышки хантавируса на судне Hondius MV скончались три человека: голландская супружеская пара и гражданин Германии.

В понедельник, 11 мая, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о семи подтвержденных случаях заражения инфекцией этого типа, а также двух предполагаемых случаях (один человек умер до проведения теста, другой - на острове Тристан-да-Кунья в Южной Атлантике, где тесты были недоступны).

Cреди подтвержденных случаев - пассажирка судна из Франции, у которой хантавирус выявили после того, как круизный лайнер пришвартовался у Тенерифе в воскресенье, 10 мая. Ранее Испания сообщила о положительном тесте у одного из пассажиров лайнера, который находится на карантине в военном госпитале в Мадриде.

Четверых немецких пассажиров Hondius MV также на спецтранспорте доставили в Германию. Они пройдут дальнейшее обследование в университетской клинике Франкфурта-на-Майне, а затем их поместят на карантин в разных федеральных землях, включая Берлин и Баден-Вюртемберг.

На фоне новых случаев заражения власти и медики продолжают усиливать меры предосторожности вокруг пассажиров MV Hondius, пишет bb.lv. ВОЗ рекомендует длительный карантин для всех находившихся на борту, а несколько стран Европы уже организовали специальные медицинские перевозки и наблюдение за эвакуированными пассажирами.

Автор - Светлана Тихомирова
