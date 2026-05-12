Случаи заражения хантавирусом на круизном судне и в Аргентине напугали миллионы людей, у которых еще свежа в памяти пандемия ковида.

«Что касается хантавируса, данные, которые у нас есть про всю хантавирусную группу, — это то, что вспышки сами собой ограничиваются. Если бы у этого вируса была бы огромная способность к мутациям, то мы бы уже давно увидели что-то более серьезное, чем то, что происходит в мире», — заявила в эфире RTVI.US профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

При этом, по словам биолога, нынешняя вспышка хантавируса в Аргентине, где заболели уже более 100 человек, вызывает гораздо больше опасений, чем распространение вируса на борту круизного лайнера MV Hondius.

Профессор Баранова заверила, что «никакой большой пандемии» не случится. Сам по себе этот вирус не может появиться даже в городах, где есть проблемы с грызунами, такими как Нью-Йорк, отмечает Баранова.

«Этот вирус переносится грызунами, такими специальными, которые называются рисовые карликовые крысы. Эти грызуны не живут в больших человеческих поселениях, они живут в дикой природе, причем в Аргентине и некоторых других странах Южной Америки», — пояснила биолог.

Напомним, что вспышка хантавируса, которая привела к смерти трех человек, произошла недавно на круизном корабле. Кораблю все-таки позволили войти в порт Тенерифе, где пассажиров одели в специальные защитные костюмы и на автобусах тут же доставили в аэропорт, где их эвакуировали на родину и посадили на карантин.