Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новой пандемии не будет? 1 470

В мире
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пробирки с анализами на хантавирус

Пробирки с анализами на хантавирус

Случаи заражения хантавирусом на круизном судне и в Аргентине напугали миллионы людей, у которых еще свежа в памяти пандемия ковида.

«Что касается хантавируса, данные, которые у нас есть про всю хантавирусную группу, — это то, что вспышки сами собой ограничиваются. Если бы у этого вируса была бы огромная способность к мутациям, то мы бы уже давно увидели что-то более серьезное, чем то, что происходит в мире», — заявила в эфире RTVI.US профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

При этом, по словам биолога, нынешняя вспышка хантавируса в Аргентине, где заболели уже более 100 человек, вызывает гораздо больше опасений, чем распространение вируса на борту круизного лайнера MV Hondius.

Профессор Баранова заверила, что «никакой большой пандемии» не случится. Сам по себе этот вирус не может появиться даже в городах, где есть проблемы с грызунами, такими как Нью-Йорк, отмечает Баранова.

«Этот вирус переносится грызунами, такими специальными, которые называются рисовые карликовые крысы. Эти грызуны не живут в больших человеческих поселениях, они живут в дикой природе, причем в Аргентине и некоторых других странах Южной Америки», — пояснила биолог.

Напомним, что вспышка хантавируса, которая привела к смерти трех человек, произошла недавно на круизном корабле. Кораблю все-таки позволили войти в порт Тенерифе, где пассажиров одели в специальные защитные костюмы и на автобусах тут же доставили в аэропорт, где их эвакуировали на родину и посадили на карантин.

Читайте нас также:
#карантин #пандемия #Аргентина #биология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
1
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Меркель может стать посредником в переговорах с Россией - СМИ
Изображение к статье: Пекин изменил написание фамилии Рубио, чтобы обойти собственные санкции
Изображение к статье: Трамп обвинил СМИ в госизмене из-за публикаций об Иране
Изображение к статье: Умер легендарный телеведущий Владимир Молчанов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео