Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Одна из самых маленьких стран мира может исчезнуть с карты — но только по названию 0 526

В мире
Дата публикации: 13.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Берег Науру
ФОТО: Unsplash

Тихоокеанское островное государство Науру во вторник объявило, что проведет референдум об официальной смене названия страны, чтобы избавиться от наследия колониальной эпохи, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Науру изменит свое название на Наоэро, чтобы «более достойно чтить наследие нашей нации, наш язык и нашу идентичность», заявил во вторник вечером президент страны Дэвид Адеанг.

Местный язык небольшого государства называется «дорерин наоэро», и на нем говорит большинство из примерно 10 тысяч жителей страны.

«Название „Науру“ появилось потому, что „Наоэро“ невозможно должным образом произнести на иностранных языках, и это изменение произошло не по нашему выбору, а ради удобства», — заявило правительство.

«Смена названия отразится на всей стране — от переименования государственных самолетов и судов до официальной идентичности на региональном и международном уровнях, включая ООН, а также в официальных документах и символике государства».

Правительству необходимо провести референдум, поскольку смена названия означает внесение поправок в конституцию.

Науру была колонией Германии с 1888 года до Первой мировой войны, когда остров заняли австралийские войска. После этого им совместно управляли Австралия, Великобритания и Новая Зеландия, пока остров не получил независимость в 1968 году.

Науру — одно из самых маленьких государств мира площадью 20 квадратных километров.

Ее необычайно чистые залежи фосфатов когда-то сделали Науру одной из самых богатых стран мира в расчете на душу населения.

Эти залежи давно истощены, а из-за добычи фосфатов около 80% территории Науру стали непригодными для жизни.

Читайте нас также:
#история #референдум #экология #культура #география #экономика #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Министр обороны Эстонии Певкур
Изображение к статье: Бывший акционер банков и авиакомпании Владимир Антонов.
Изображение к статье: Премьер Армении Пашинян
Изображение к статье: Китай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Детская коляска и пожилая пара на фоне демографического графика и города
Наша Латвия
Изображение к статье: Землю накроет мощная магнитная буря
Наша Латвия
Изображение к статье: Латвийская певица Лиене Атвара Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Поворот на Каменном мосту в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: Пентагон и американские военнослужащие
В мире
Изображение к статье: Российский паспорт Эксклюзив!
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео