Тихоокеанское островное государство Науру во вторник объявило, что проведет референдум об официальной смене названия страны, чтобы избавиться от наследия колониальной эпохи, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Науру изменит свое название на Наоэро, чтобы «более достойно чтить наследие нашей нации, наш язык и нашу идентичность», заявил во вторник вечером президент страны Дэвид Адеанг.

Местный язык небольшого государства называется «дорерин наоэро», и на нем говорит большинство из примерно 10 тысяч жителей страны.

«Название „Науру“ появилось потому, что „Наоэро“ невозможно должным образом произнести на иностранных языках, и это изменение произошло не по нашему выбору, а ради удобства», — заявило правительство.

«Смена названия отразится на всей стране — от переименования государственных самолетов и судов до официальной идентичности на региональном и международном уровнях, включая ООН, а также в официальных документах и символике государства».

Правительству необходимо провести референдум, поскольку смена названия означает внесение поправок в конституцию.

Науру была колонией Германии с 1888 года до Первой мировой войны, когда остров заняли австралийские войска. После этого им совместно управляли Австралия, Великобритания и Новая Зеландия, пока остров не получил независимость в 1968 году.

Науру — одно из самых маленьких государств мира площадью 20 квадратных километров.

Ее необычайно чистые залежи фосфатов когда-то сделали Науру одной из самых богатых стран мира в расчете на душу населения.

Эти залежи давно истощены, а из-за добычи фосфатов около 80% территории Науру стали непригодными для жизни.