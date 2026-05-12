Чтобы подготовиться к современной войне, с применением дронов, на учения стран альянса пригласили украинских военных. Они показали, что к полноценной защите от беспилотников в НАТО пока не готовы.

Сценарий учений таков: неназванный противник наращивает военное присутствие у восточных границ НАТО, передает Associated Press.

Готланд из-за диверсий сталкивается с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия. Швеция руководит учениями, на которых проверяется, что могут предпринять члены НАТО до того, как будет задействована статья 5 договора о коллективной обороне.

«Теоретически это может произойти хоть завтра», — сказал AP руководящий учениями контр-адмирал Йонас Викстрём.

Приглашенные украинские военные продемонстрировали, как вести войну дронов. Их отряд разгромил шведские войска в ходе учений, рассказал AP один из операторов беспилотников. По его словам, «они трижды прерывали учения», чтобы обдумать, как действовать эффективнее, но в реальной жизни они бы погибли.

Шведским войскам необходимо усовершенствовать свои дроны и тактику, а командиры должны глубже понимать, как вести войну с их использованием, сказал другой оператор, воюющий против российской армии. Военные западных стран не могут понять, на что это похоже, добавил он: «Это нужно увидеть своими глазами».

Все войска НАТО должны «быстро научиться» проводить операции с использованием дронов и противодействовать им, и «самый быстрый» способ — это прислушаться к украинцам, заявил командующий вооруженными силами Швеции генерал Михаэль Классон, передает The Moscow Times.