Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отряд украинцев разгромил шведские войска. До чего доводят маневры... 1 1815

В мире
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маневры

Швеция, последняя вступившая в НАТО страна, потренировалась защищать Готланд – имеющий стратегическое значение остров в Балтийском море.

Чтобы подготовиться к современной войне, с применением дронов, на учения стран альянса пригласили украинских военных. Они показали, что к полноценной защите от беспилотников в НАТО пока не готовы.

Сценарий учений таков: неназванный противник наращивает военное присутствие у восточных границ НАТО, передает Associated Press.

Готланд из-за диверсий сталкивается с отключениями электроэнергии и нехваткой продовольствия. Швеция руководит учениями, на которых проверяется, что могут предпринять члены НАТО до того, как будет задействована статья 5 договора о коллективной обороне.

«Теоретически это может произойти хоть завтра», — сказал AP руководящий учениями контр-адмирал Йонас Викстрём.

Приглашенные украинские военные продемонстрировали, как вести войну дронов. Их отряд разгромил шведские войска в ходе учений, рассказал AP один из операторов беспилотников. По его словам, «они трижды прерывали учения», чтобы обдумать, как действовать эффективнее, но в реальной жизни они бы погибли.

Шведским войскам необходимо усовершенствовать свои дроны и тактику, а командиры должны глубже понимать, как вести войну с их использованием, сказал другой оператор, воюющий против российской армии. Военные западных стран не могут понять, на что это похоже, добавил он: «Это нужно увидеть своими глазами».

Все войска НАТО должны «быстро научиться» проводить операции с использованием дронов и противодействовать им, и «самый быстрый» способ — это прислушаться к украинцам, заявил командующий вооруженными силами Швеции генерал Михаэль Классон, передает The Moscow Times.

Читайте нас также:
#НАТО #Украина #Швеция #дроны #беспилотники
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
0
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Меркель может стать посредником в переговорах с Россией - СМИ
Изображение к статье: Пекин изменил написание фамилии Рубио, чтобы обойти собственные санкции
Изображение к статье: Трамп обвинил СМИ в госизмене из-за публикаций об Иране
Изображение к статье: Умер легендарный телеведущий Владимир Молчанов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео