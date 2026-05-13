Вечером во вторник российские силы атаковали Кривой Рог — родной город президента Украины Владимира Зеленского. В результате удара погибли два человека, среди раненых — девятимесячная девочка в критическом состоянии.

Российские дроны вечером нанесли удар по Кривому Рогу в Днепропетровской области Украины. По данным местных властей, погибли как минимум два человека, еще четверо получили ранения.

Жертвами атаки стали 65-летняя женщина и 43-летний мужчина.

Среди пострадавших — девятимесячная девочка. Глава военной администрации Днепропетровской области Александр Ганжа сообщил, что ребенок находится в больнице в критическом состоянии.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, удар был нанесен по жилому дому.

«Циничный удар российских дронов был нанесен по обычному жилому дому в Кривом Роге без какой-либо военной цели», — заявил Зеленский.

Атака произошла сразу после завершения объявленного Россией трехдневного перемирия, которое действовало с 9 по 11 мая. Уже во вторник Министерство обороны России официально подтвердило возобновление так называемой «специальной военной операции».

Что важно понимать: Кривой Рог остается одной из постоянных целей российских ударов с начала полномасштабной войны. Город имеет не только промышленное, но и символическое значение, поскольку это родной город Зеленского.

Украинский президент после атаки вновь призвал союзников не ослаблять давление на Москву и продолжать поддержку украинской системы ПВО.

По его словам, только усиление давления на Россию и укрепление обороны Украины могут приблизить прекращение войны.

На фоне продолжающихся атак дискуссии о возможности новых переговоров и перемирий остаются крайне напряженными. Украина неоднократно заявляла, что краткосрочные паузы не приводят к прекращению ударов по гражданской инфраструктуре.

За время войны Кривой Рог уже неоднократно подвергался ракетным и дроновым атакам, в том числе по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.