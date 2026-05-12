Россия планирует еще в этом году поставить на боевое дежурство новую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат", способную нести ядерную боеголовку. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Сам Путин в телеобращении назвал "Сармат" самой мощной ракетой в мире. По его словам, мощность боеголовки "Сармата" более чем вчетверо превышает показатели любого западного аналога, а дальность якобы превышает 35 тысяч км. Для сравнения: длина экватора составляет чуть более 40 тысяч км.

Западные эксперты в области безопасности считают, что Путин преувеличивает возможности некоторых российских ядерных вооружений нового поколения. Впрочем, пишет Deutsche Welle, согласно открытым оценкам, дальность "Сармата" может достигать примерно 18 тысяч километров, что позволяет поражать цели на других континентах.

РС-28 «Сарма́т» — российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. «Сармат» предназначена для замены советских ракет Р-36М2 «Воевода», находящихся на вооружении РВСН. "Воевода" и ее модификации были поставлены на вооружение в период с 1975-го по 1988-ой годы.