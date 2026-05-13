По словам президента Украины, ВСУ нанесли удары по газовым объектам в Оренбургской области РФ в ответ на российские атаки против Украины.

Реагируя на российские удары по территории Украины, ВСУ атаковали объекты газовой промышленности в Оренбургской области РФ. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в ежевечернем видеообращении к согражданам во вторник, 12 мая, заявив о "дальнобойных санкциях против России за удары по Украине", пишет DW.

"В частности, в Оренбургской области: более полутора тысяч километров от Украины, объекты российской газовой промышленности", - указал глава украинского государства. Какие именно объекты газовой промышленности РФ подверглись атакам ВСУ, он не уточнил.

"Украина заявляла, что будем действовать зеркально в ответ на действия России. Мы предлагали перемирие. К сожалению, после относительного затишья в течение трех дней снова удары "шахедов", снова авиабомбы. Активность на фронте остается высокой. Поэтому мы отвечаем", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также отметил, что Киев продолжает прикладывать усилия, чтобы добиться установления мира путем переговоров.

Власти Оренбургской области не сообщали об атаках на газовые объекты

Утром 12 мая СМИ сообщали об ударах как по объектам в Оренбургской области, так и по Челябинскому цинковому заводу - одному из крупнейших в России производителей металлического цинка и сплавов.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев написал в Telegram, что при помощи средств ПВО в регионе удалось отразить атаку 9 БПЛА. "К сожалению, при уничтожении вражеской цели от фрагментов сбитых беспилотников в Оренбурге, кроме жилого дома, пострадали расположенные рядом школа и детский сад. Там частично выбиты стекла. Пострадавших нет", - рассказал чиновник. Об ударах по газовым объектам он не упоминает.

Оренбургская область РФ находится на расстоянии около 1500 км от Украины. В расположенном под Оренбургом городе Холодные Ключи находится Оренбургский газоперерабатывающий завод. Украина уже атаковала его в октябре 2025 года. Завод принадлежит концерну "Газпром" и, по данным СМИ, является крупнейшим в мире газохимическим комплексом с мощностью переработки 37,5 млрд кубометра газа в год.

Украина готова поставлять странам НАТО дальнобойные ракеты и дроны

Накануне газета Welt опубликовала интервью с главой миссии Украины при НАТО Аленой Гетьманьчук, которая заявила, что Киев готов усилить возможности НАТО по нанесению точных ударов вглубь территории противника, а с определенного времени также сможет позаботиться и о том, чтобы у Североатлантического альянса больше не осталось "пробелов в потенциале".

Кроме прочего, Гетьманьчук указала, что в случае запросов от таких стран НАТО, как Германия, Украина сможет предложить свой опыт и эффективные вооружения: дальнобойные ракеты и дроны.