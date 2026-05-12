В центре Таллина нашли почти целый корабль XIV века

Дата публикации: 12.05.2026
Изображение к статье: В центре Таллина археологи обнаружили уникальный торговый корабль XIV века.

Во время строительства офисного здания в центре Таллина археологи обнаружили уникальный торговый корабль XIV века, пролежавший под землёй более 600 лет. Судно, получившее название Lootsi 8 cog, стало одной из самых хорошо сохранившихся средневековых находок такого типа в Европе, сообщает Arkeonews.

Находку сделали еще в 2022 году во время земляных работ на улице Lootsi неподалеку от старого порта города. Строители наткнулись на деревянную конструкцию на глубине около полутора метров, после чего работы немедленно остановили и вызвали археологов. Вместо отдельных обломков специалисты обнаружили почти целый большой торговый ког - тип судов, которые активно использовались в Балтийском море в эпоху Ганзейского союза.

Корабль имеет примерно 24,5 метра в длину и 8,6 метра в ширину. Из-за больших размеров и хрупкости конструкции судно пришлось поднимать из грунта четырьмя отдельными секциями. В настоящее время его исследуют и консервируют в Морском музее Эстонии.

Наибольшее внимание исследователей привлек найденный на борту сухой компас XIV века. Археологи считают, что это может быть самый древний сохранившийся компас такого типа в Европе. По данным исследователей, механизм до сих пор находится в рабочем состоянии. Находка свидетельствует о высоком уровне навигационных технологий средневековых мореплавателей Балтийского региона.

Вместе с компасом на корабле обнаружили инструменты, оружие, кожаную обувь, остатки смолы и даже останки двух корабельных крыс. Часть вещей имела следы ремонта и активного использования, что позволяет лучше представить повседневную жизнь экипажа.

Ученые также провели дендрохронологический анализ древесины. Исследование годичных колец показало, что дубы для строительства судна были срублены зимой 1370–1371 и 1371–1372 годов. Это позволило почти точно определить время создания корабля. Часть древесины, вероятно, доставили с территории современной Литвы, что подтверждает активные торговые связи в Балтийском регионе того времени.

Археологи отмечают, что под современным Таллином могут оставаться и другие средневековые корабли. Рядом с Lootsi 8 уже обнаружили еще одно более старое судно, которое пока решили не поднимать, чтобы сохранить его до появления еще более совершенных методов исследования.

Находка уже называют одной из важнейших археологических сенсаций последних лет в Балтийском регионе, пишет bb.lv. Учёные надеются, что исследования корабля помогут лучше понять технологии судостроения, торговлю и повседневную жизнь эпохи Ганзейского союза.

Автор - Светлана Тихомирова
