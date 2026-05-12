13 мая 2026 года чтят память самого старшего из 12 апостолов — апостола Иакова. Он был единственным из учеников, о чьей смерти рассказывается в Новом Завете.
В народе этот день носит название Яков Теплый. Причина — обычно к этому дню после затянувшихся холодов приходит теплая погода. Также в этот день происходит Отдание праздника Преполовения — это рубеж, который отмечает середину между Пасхой и Троицей.
О чем вспоминают в Церкви 13 мая 2026 года
Иаков Заведеев жил в I веке и был, как и все остальные апостолы, современником Христа. Он вел простую жизнь рыбака. А затем вместе со своим братом Иоанном Богословом, услышав христианскую проповедь, стал учеником Иисуса, последовал за ним.
Он был в числе трех учеников (двумя другими были его брат Иоанн и Петр), которые были взяты им на гору Фавор, где им рассказал о его предназначении, а потом непосредственно перед арестом был спутником Христа в Гефсиманском саду. После казни Иисуса и его Воскрешения он проповедовал в Испании, других странах, а потом возвратился в Иерусалим. Там он открыто обличал фарисеев и книжников, и никто не мог противостоять его речам. Тогда противники оговорили Иакова перед царем Иродом Агриппой, и тот приказал схватить апостола. Его стали мучить, но Иаков проявил невероятное мужество.
Тогда один из доносчиков по имени Исайя раскаялся и, когда Иакова вели на казнь, кинулся в его ноги с покаяниями. Апостол его обнял и произнес: «Мир тебе и прощение». И Исайю казнили вместе с Иаковым. Случилось это в 44 году.
Сейчас мощи апостола хранятся в соборе святого Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела в Испании. К нему идет 200-километровая паломническая дорога, которая внесена в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.
Смысл праздника
В этот день вспоминается один из ближайших для Иисуса людей. Каждый из нас должен стремиться стать тоже близким Господу.
Что можно делать 13 мая 2026 года
— Последний день, когда можно свататься и играть свадьбы. Не упустите момент.
— Принято работать много и плодотворно.
— Сохраняйте добрый настрой и избегайте негатива.
Что нельзя делать 13 мая 2026 года
— Не надевайте красную или розовую одежду.
— Не заплетайте косы девочкам и самим себе, лучше сделать хвост или ходить с распущенными волосами.
— Не припоминайте старые обиды.
— Отложите дальние поездки.
Оставить комментарий(1)