13 мая 2026 года чтят память самого старшего из 12 апостолов — апостола Иакова. Он был единственным из учеников, о чьей смерти рассказывается в Новом Завете.

В народе этот день носит название Яков Теплый. Причина — обычно к этому дню после затянувшихся холодов приходит теплая погода. Также в этот день происходит Отдание праздника Преполовения — это рубеж, который отмечает середину между Пасхой и Троицей.

О чем вспоминают в Церкви 13 мая 2026 года

Иаков Заведеев жил в I веке и был, как и все остальные апостолы, современником Христа. Он вел простую жизнь рыбака. А затем вместе со своим братом Иоанном Богословом, услышав христианскую проповедь, стал учеником Иисуса, последовал за ним.

Он был в числе трех учеников (двумя другими были его брат Иоанн и Петр), которые были взяты им на гору Фавор, где им рассказал о его предназначении, а потом непосредственно перед арестом был спутником Христа в Гефсиманском саду. После казни Иисуса и его Воскрешения он проповедовал в Испании, других странах, а потом возвратился в Иерусалим. Там он открыто обличал фарисеев и книжников, и никто не мог противостоять его речам. Тогда противники оговорили Иакова перед царем Иродом Агриппой, и тот приказал схватить апостола. Его стали мучить, но Иаков проявил невероятное мужество.

Тогда один из доносчиков по имени Исайя раскаялся и, когда Иакова вели на казнь, кинулся в его ноги с покаяниями. Апостол его обнял и произнес: «Мир тебе и прощение». И Исайю казнили вместе с Иаковым. Случилось это в 44 году.

Сейчас мощи апостола хранятся в соборе святого Иакова в городе Сантьяго-де-Компостела в Испании. К нему идет 200-километровая паломническая дорога, которая внесена в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

Смысл праздника

В этот день вспоминается один из ближайших для Иисуса людей. Каждый из нас должен стремиться стать тоже близким Господу.

Что можно делать 13 мая 2026 года

— Последний день, когда можно свататься и играть свадьбы. Не упустите момент.

— Принято работать много и плодотворно.

— Сохраняйте добрый настрой и избегайте негатива.

Что нельзя делать 13 мая 2026 года

— Не надевайте красную или розовую одежду.

— Не заплетайте косы девочкам и самим себе, лучше сделать хвост или ходить с распущенными волосами.

— Не припоминайте старые обиды.

— Отложите дальние поездки.